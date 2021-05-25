Китайский бренд Honor договорился с компанией Google о возвращении её приложений и сервисов на его смартфоны. Уже несколько месяцев Honor существует независимо от Huawei, а эта компания более двух лет назад была внесена в чёрный список Министерства торговли США из-за подозрений в шпионаже в пользу китайских властей, поэтому не может сотрудничать с американскими компаниями, в том числе лицензировать Android с сервисами Google.
Бренд Honor также договорился с Qualcomm о поставках процессоров для смартфонов. Использовать процессоры Kirin он не сможет, поскольку это разработка Huawei, и они производились на заводе TSMC в Тайване, а этой компании тоже было запрещено сотрудничать с Huawei, поскольку она имеет доступ к технологиям, запатентованным в США.
Примечательно, что изначально о возвращении сервисов Google на смартфоны Honor объявило в твиттере немецкое подразделение бренда Honor, однако затем этот твит был удалён. Тем не менее эту информацию подтвердили «Коммерсанту» два источника, близкие к партнерам.
В первом квартале 2020 года бренд Honor был лидером российского рынка с долей 26% в штучном выражении. Из-за отсутствия сервисов Google и других проблем его продажи снизились примерно в десять с лишним раз и сейчас его доля не превышает 2%. Эксперты прогнозируют, что к концу 2021 года этот показатель увеличится до 5-7%. В ближайшие месяцы Honor представит смартфоны новой флагманской серии: Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Дизайн этих устройств уже раскрыт.
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