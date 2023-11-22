Haier выпустил мини-компьютер с мощной начинкой

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Бренд Haier представил компьютер Yunyue Mini H12. В миниатюрный корпус заключена довольно производительная начинка, а стоимость устройства не отпугивает.В Haier Yunyue Mini H12 используется металлический корпус белого цвета с тканевой поверхностью вверху. Внутри можно обнаружить 8-ядерный процессор Intel Core i5-12450H, который обычно применяется в ноутбуках. Также в наличии 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель на 512 ГБ, несколько портом USB (в том числе с разъёмом Type-C), 3,5-миллиметровый выход для проводной акустики (например, колонок или наушников), два Ethernet-разъёма, а также HDMI и DisplayPort для подключения к мониторам. По высоте он примерно 5 см, а по ширине и глубине около 13 см, масса — примерно полкилограмма. Для охлаждения начинки используется встроенный в корпус вентилятор.Haier продаёт компьютер Yunyue Mini H12 в Китае за 2299 юаней, что составляет приблизительно 29 тысяч рублей. Будет ли он поставляться в другие страны, пока неизвестно.