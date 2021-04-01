





Компания Huawei представила фитнес-браслет Band 6. Он оснащён большим сенсорным экраном почти без рамки и может измерять уровень кислорода в крови.В Huawei Band 6 используется цветной AMOLED-экран диагональю 1,47 дюйма с разрешением 194×368 пикселей. Корпус металлический, с защитой от воды по стандарту 5 ATM, его габариты составляют 43×25,4×10,99 мм, а ремешок силиконовый.Этот фитнес-браслет поддерживает сбор данных от 96 видов спортивных тренировок (больше, пожалуй, ещё не было), круглосуточно измеряет пульс и насыщенность крови кислородом. Кроме того, он подсчитывает количество сделанных за день шагов и мониторит циклы сна, а у женщин ещё и менструальные циклы. Шагомер работает на основе гироскопа и акселерометра. Всего за 5 минут фитнес-браслет можно зарядить на два дня работы, а полная зарядка гарантирует автономность в течение двух недель.Huawei Band 6 будет стоить около 53 долларов (примерно 4 тысячи рублей), продажи начнутся 4 апреля. Когда и по какой цене он появится в России, неизвестно.