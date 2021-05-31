





В скором времени компания Huawei выпустит свой первый планшет, на который будет установлен не Android или Windows, а HarmonyOS 2.0. Новинка получила название Huawei MatePad Pro 2, будет выпущена в двух версиях разных размеров, а её анонс намечен на 2 июня.В китайской соцсети Weibo случилась утечка: кто-то связанный с Huawei выложил фотографию коробки MatePad Pro 2. Судя по этому снимку, планшет сможет составить неплохую конкуренцию iPad. У него экран с очень тонкой рамкой, есть физическая клавиатура, многомодульная камера и поддержка стилуса. Также сложно не заметить, что при создании интерфейса планшетной версии HarmonyOS дизайнеры Huawei активно черпали вдохновение у iPadOS и macOS. Помимо иконок на экране можно заметить различные виджеты и док для быстрого запуска приложений.Скорее всего, Huawei будет позиционировать MatePad Pro 2 именно как более удобную замену планшетам Apple и традиционным ноутбукам. Можно предположить, что одним из доводов станет поддержка многооконного режима с возможностью работать одновременно с несколькими приложениями.Часть характеристик MatePad Pro 2 уже известна. Планшет будет выпущен с экраном 12,2 дюйма и процессором Kirin 9000, а более продвинутая и дорогая версия получит экран 12,6 дюйма и процессор Kirin 9000E. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а аккумулятор сможет заряжаться от 40-ваттного адаптера. Оставшиеся характеристики будут раскрыты в день анонса новинки.