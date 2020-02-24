





На онлайн-презентации в Барселоне компания Huawei представила обновлённые ноутбуки из серии MateBook X Pro. Они получили цельнометаллические корпусы с пескоструйной полировкой и выпускаются в трёх цветах: «Мистический серебристый», «Космический серый» и «Изумрудно-зеленый». Крышки ноутбуков изумрудно-зеленого оттенка украшены золотистым логотипом. Ноутбуки отличаются компактностью и малым весом — от 1,33 кг при толщине 14,6 мм.Экран в Huawei MateBook X Pro сенсорный, имеет тонкие рамки и занимает 91% площади крышки ноутбука. В новых моделях использовано соотношение сторон экрана 3:2. Для дисплея Ultra FullView использована LTPS-панель диагональю 13,9 дюйма, которая поддерживает разрешение 3K (3000×2000 пикселей) и охватывает 100% цветового пространства sRGB.Ноутбуки Mate X Pro оборудованы процессорами Intel Core десятого поколения (i7-10510U и i5-10210U) и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ ОЗУ GDDR5, поэтому их можно использовать для обработки графики в различных сценариях: от редактирования фото и видео до ресурсоёмких игр и мультимедийного контента.За охлаждение компонентов устройства отвечает интеллектуальная система, которая автоматически переключается между активным и пассивным режимами, обеспечивая отвод тепла в различных условиях работы. Специальная утилита отслеживает температуру системы в реальном времени, обеспечивая плавное регулирование, что препятствует снижению производительности из-за перегрева.За звук в Huawei MateBook X Pro отвечают четыре динамика с объемным звучанием. Ноутбуки оснащаются батареей с номинальной ёмкостью 56 Вт·ч. В комплекте с ноутбуками прилагаются зарядные устройства мощностью 65 Вт с разъёмами USB Type-C, которые подходят для разных портативных девайсов, в том числе поддерживающих технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge.В устройствах используется модуль Wi-Fi 6, а поддержка технологии Bluetooth 5 удвоила скорость передачи данных, в четыре раза увеличивает зону приёма сигнала и в восемь раз — пропускную способность, по сравнению с Bluetooth 4.Ноутбуки получили технологию для вывода изображения с экрана смартфона на ПК, а также возможность запускать приложения и мгновенно передавать файлы с устройства на устройство. Эта функция появилась в EMUI 10 в составе пакета Huawei Share и получила название «Мультискрин».Технология Huawei Sharе обеспечивает «бесшовное» взаимодействие смартфона и планшета и не ограничивается простой передачей файлов между устройствами. Huawei удалось устранить препятствия между Windows и Android, реализовав их взаимодействие. Кроме того, это решение позволяет использовать аксессуары ПК, такие как клавиатура, камера, микрофон и мышь в качестве периферийных устройств. Пользователь может запускать на смартфоне офисные приложения.На ноутбуках были реализованы встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев и спрятанная в корпусе веб-камера. С помощью сканера можно авторизоваться в системе в момент включения, а решение встроить веб-камеру в корпус позволило уменьшить рамки дисплея.Новые ноутбуки MateBook X Pro появятся в продаже в апреле 2020 года, в том числе в России. Цена будет зависеть от характеристик продукта:Huawei MateBook X Pro (i5/16GB/512GB/сенсорный экран) — 1499 евроHuawei MateBook X Pro (i5/16GB/512GB/MX250/сенсорный экран — 1699 евроHuawei MateBook X Pro (i7/16GB/1TB/MX250/сенсорный экран) — 1999 евро