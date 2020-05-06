На форумах поддержки Huawei появились жалобы на то, что фитнес-браслеты и смарт-часы этого бренда перестали нормально функционировать. Установленное на них приложение Health больше не передаёт данные со спортивного аксессуара на смартфон.
Проблема кроется именно в приложении Health. Компания Huawei посоветовала своим пользователям обновить его, но не через Play Маркет, а в её собственном магазине контента — AppGallery. Видимо, версия Health из Play Маркет задействует сервисы Google, к которым у Huawei больше нет доступа, а обновлённая сборка этого приложения полагается на собственные сервисы китайской компании.
Жалобы на работу фитнес-гаджетов Huawei оставляют обладатели смартфонов Samsung, Google, OnePlus и других брендов. На этих устройствах не предустановлен магазин приложений AppGallery, но теперь он стал обязательным, иначе браслеты и часы Huawei не смогут работать нормально. Очевидно, что популярность этого магазина повысится из-за того, что аксессуары Huawei становятся бесполезными без него. На смартфонах некоторых производителей теперь приходится держать несколько дублирующих друг друга магазинов (например, на Samsung — Google Play Маркет, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery).
Магазин AppGallery запускался в качестве альтернативы Play Маркету после того, как Huawei была внесена в чёрный список Министерства торговли США. Американским компаниям запрещено коммерческое сотрудничество с Huawei, и из-за этого Google не может выдавать ей лицензию на использование своих сервисов и приложений на смартфонах. Huawei утверждает, что AppGallery является третьим по величине пользовательской базы магазином приложений на мобильных устройствах (после Play Маркета и App Store).
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Google, благодаря недальновидной политики США, получает конкурента. Китай по количеству населения, это вам не ЕС.