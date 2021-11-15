Huawei

По данным Bloomberg, Huawei собирается лицензировать дизайн своих смартфонов сторонним производителям. Это должно помочь компании обойти санкции в США и нарастить прибыль на мобильном рынке.

Huawei будет сотрудничать с несколькими компаниями, в том числе Postal and Telecommunications Appliance (принадлежит властям Китая), Xnova (сейчас она продаёт смартфоны под брендом Huawei Nova) и TD Tech (уже продаёт смартфоны с дизайном Huawei под своим собственным брендом). Смартфоны Huawei, скорее всего, останутся в продаже только в Китае и тех странах, где они по-прежнему продаются хорошо, несмотря на отсутствие сервисов Google.

В этом смысле примечателен смартфон Huawei Nova 8 Pro. Он выглядит точно так же, как выпущенные позже TD Tech N8 Pro и Honor 50 Pro. Внешне эти устройства почти не отличаются, а отличия в начинке хотя и имеются, но они минимальны. При этом все они позиционируются как продукция разных компаний, независимых друг от друга (хотя Honor и признаёт, что модель Honor 50 Pro разрабатывалась ещё в то время, когда этот бренд принадлежал Huawei).
Huawei планирует получать доход от лицензирования дизайна своих смартфонов сторонним производителям. При этом компания не будет продавать эти устройства сама. В настоящее время против Huawei в США из-за подозрений в шпионаже в пользу китайских властей приняты очень жёсткие санкции, из-за которых она не может в том числе лицензировать Android с сервисами Google и закупать критически важные компоненты для своих смартфонов, включая процессоры. На сторонних производителей эти ограничения не распространяются (что, к примеру, позволило Honor выпустить Honor 50 со встроенными сервисами Google). Сервисы Google критично важны для пользователей в большинстве стран (пожалуй, даже везде, кроме Китая, где они давно заблокированы на государственном уровне), а из-за их отсутствия продажи смартфонов Huawei и Honor в последние пару лет значительно снизились.

В рамках этого сотрудничества инженеры Huawei уже переделали несколько моделей смартфонов, в которых использовались процессоры HiSilicon Kirin, под процессоры MediaTek и Qualcomm. Компания надеется, что в 2022 году продажи смартфонов, выполненных по её дизайну, превысят 30 миллионов штук.


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