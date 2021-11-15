По данным Bloomberg, Huawei собирается лицензировать дизайн своих смартфонов сторонним производителям. Это должно помочь компании обойти санкции в США и нарастить прибыль на мобильном рынке.
Huawei будет сотрудничать с несколькими компаниями, в том числе Postal and Telecommunications Appliance (принадлежит властям Китая), Xnova (сейчас она продаёт смартфоны под брендом Huawei Nova) и TD Tech (уже продаёт смартфоны с дизайном Huawei под своим собственным брендом). Смартфоны Huawei, скорее всего, останутся в продаже только в Китае и тех странах, где они по-прежнему продаются хорошо, несмотря на отсутствие сервисов Google.
В этом смысле примечателен смартфон Huawei Nova 8 Pro. Он выглядит точно так же, как выпущенные позже TD Tech N8 Pro и Honor 50 Pro. Внешне эти устройства почти не отличаются, а отличия в начинке хотя и имеются, но они минимальны. При этом все они позиционируются как продукция разных компаний, независимых друг от друга (хотя Honor и признаёт, что модель Honor 50 Pro разрабатывалась ещё в то время, когда этот бренд принадлежал Huawei).
В рамках этого сотрудничества инженеры Huawei уже переделали несколько моделей смартфонов, в которых использовались процессоры HiSilicon Kirin, под процессоры MediaTek и Qualcomm. Компания надеется, что в 2022 году продажи смартфонов, выполненных по её дизайну, превысят 30 миллионов штук.
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Получилось криво, но ровно
И т.д.
(c)
Следующая в очереди на санкции?