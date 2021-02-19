





Компания Huawei произведёт в этом году гораздо меньше, чем планировала изначально. В прошлом году она продала 189 миллионов мобильных устройств, что сделало её одним из лидеров рынка, а в этом году закажет компоненты примерно для 70-80 миллионов смартфонов.Недавняя статистика показывает, что Huawei вылетела из топ-5 производителей смартфонов, хотя ещё недавно обгоняла Apple и даже намеревалась в среднесрочной перспективе выбить Samsung с первого места. Huawei удерживает одну из лидирующих позиций в своём родном Китае, где её продажи не снижаются. Это вполне логично, ведь спрос на смартфоны Huawei упал после того, как компания не смогла предустанавливать на свои смартфоны сервисы Google из-за санкций в США. Эти сервисы изначально заблокированы в Китае, то есть для китайских пользователей совершенно ничего не изменилось.Продажи Huawei могут снизиться ещё и из-за отделения Honor. С недавних пор этот бренд существует отдельно и больше никак не связан с компанией, которой когда-то принадлежал. Huawei продала Honor консорциуму независимых инвесторов приблизительно за 15 миллиардов долларов США. Это достаточно сильный бренд, на некоторых рынках (например, в России) его продажи из-за более удачного позиционирования и ценовой политики иногда превышали продажи смартфонов Huawei.