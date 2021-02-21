











Компания Huawei представила наушники FreeBuds 4i. Это TWS-модель с дизайном, напоминающим об AirPods, но с более разнообразной расцветкой.Модель FreeBuds 4i оснащена 10-мм динамическими излучателями, сменными силиконовыми амбушюрами, поддерживает Bluetooth 5.2, активное шумоподавление, быстрое сопряжение со смартфоном сразу после открытия кейса, а также обладает защитой от пота и брызг воды по стандарту IP54. Жестами прикосновений к корпусу наушников можно ставить трек на паузу или запускать его, отвечать на звонки, сбрасывать разговор и активировать шумодав или сквозной режим, при котором слышно собеседников и окружающие звуки. С помощью мобильного приложения можно настроить жесты и характер звучания, а также следить за уровнем заряда наушников и зарядного кейса, чтобы не остаться без музыки в неподходящий момент.Время автономной работы наушников вполне достойное — до 7,5 часов без подзарядки с включенной системой шумоподавления или до 10 часов с отключенным шумодавом. С подзарядкой от кейса автономность продлевается до 22 часов, а всего за 10 минут наушники можно зарядить на 4 часа работы.Продажи FreeBuds 4i начнутся в Китае 8 марта по цене 499 юаней (в пересчёте на российскую валюту получается около 5700 рублей). Наушники будут доступны в белом, чёрном и красном цвете.