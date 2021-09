Работа с документами — стандарт Google Документы, но у меня иной путь

Фото — могучий Lightroom, но это один из вынужденных компромиссов

Возможности, которые я использую реже, но от этого они не становятся менее важными

« Фото » — это приложение уже давно вышло за рамки проводника для просмотра фотографий и видео. С его помощью у меня синхронизируются фотографии, сделанные на iPhone. Помимо этого, прямо в «Фото» я вношу небольшие правки в изображения, среди которых подгонка размера, незначительные изменения параметров, а также небольшая коррекция перспективы.

« Заметки » — использую это приложение для записи и упорядочивания различных идей, помимо этого могу зафиксировать какую-нибудь мысль на iPhone, а затем дополнить её на iPad. Среди всех преимуществ сервиса для работы с заметками от Apple выделю возможность совместной работы.

GarageBand — в моём случае это приложение чаще всего используется в личных целях, когда хочется смонтировать небольшой видеоролик из нескольких клипов, а также наложить музыкальное сопровождение и приправить все это дело эффектами.

Procreate — использую эту продвинутую рисовалку для релаксации. Иногда хочется отвлечься от мыслей и слегка переключиться. В такие моменты беру Apple Pencil, открываю Procreate и делаю различные наброски «фрихэндом» в стол.

Сенсорный экран и Apple Pencil

Чего мне не хватает

Развлечения

Забегая вперед, сразу хочется обозначить, что результат меня удивил мобильностью и дополнительным контролем, но не обошлось без некоторых компромиссов. Теперь постараюсь поделиться своим опытом максимально подробно.Для тех, кто работает в медиа не станет откровением, что набор офисных приложений Google Документы стал отраслевым стандартом. В этом сервисе проходит основной массив коллаборативной работы нескольких авторов. Всё дело в простоте — намного удобнее скинуть ссылку на документ, который находится в облаке. На фоне этого пересылка текстовых файлов кажется чем-то архаичным.Еще раз повторюсь, что одно из преимуществ «гуглодоков» — возможность бесшовной работы над файлами для нескольких пользователей независимо от платформы. Для редактирования и доступа к файлам можно использовать нативные приложения или браузер.Тем не менее на iPadOS есть множество альтернатив, например, знакомые всем пакеты Microsoft Office Apple iWork . Поскольку огромную часть времени работаю с текстом я однажды для себя закрыл потребность в максимально комфортном для себя текстовом редакторе. Основные требования — простота и минималистичность. Мой выбор для Mac и iPad пал на iA Writer . Весь свой текст я набираю в нём, а затем переношу оттуда в Google Документы на случай, если нужно поработать с кем-то вместе.По работе мне зачастую приходится иметь дело с редактированием довольно большого объема фотографий, поскольку в 90 процентах случаев я занимаюсь подготовкой изображений для наших обзоров. На iPad мне пришлось использовать Lightroom . Со стороны может показаться, что я нахожу проблему на ровном месте, поэтому попытаюсь объяснить.На Mac для работы с фотографиями в RAW я использую Capture One , к которому уже довольно сильно прикипел. Помимо всего прочего, одно из его преимуществ — возможность единоразовой покупки. В случае с Lightroom, как и со всеми остальными продуктами Adobe, для их полноценного использования приходится использовать подписку CC.Остается немного подождать, поскольку разработчики Capture One компания Phase One анонсировали выход их приложения для iPad с M1. Запуск программы ожидается в начале 2022 года. Ждать осталось не долго, основная интрига заключается в модели монетизации C1 для iPadOS.Для передачи фотографий с Sony A7 II я использую небольшой провод USB-C. Накопитель камеры и флэшка отображаются в «Файлах».В этом небольшом разделе хочу также упомянуть несколько возможностей, которые я использую не так часто в сравнении со сценариями по редактированию текста и фотографий. Тем не менее они для меня очень важны.Возможности сенсорного ввода и Apple Pencil расширяют пространство контроля в работе и творчестве. К примеру, недавно я рассказывал как оживить скучные фотографии и упоминал iPad со стилусом. Так вот, в большинстве случаев когда планшет под рукой, для работы со снимками, будь то небольшие правки или точная коррекция я буду использовать большой экран iPad Pro и Apple Pencil.Сенсорный экран значительно прокачивает взаимодействие с интерфейсами на интуитивном уровне. Мышь и трекпад даже рядом не идут в сравнение с тач-скрином. Особенно хорошо такая возможность себя демонстрирует в работе с контентом.С точки зрения работы, мне не хватает автоматического переключателя раскладки Caramba Switcher на iPad. На Mac к этой штуке очень быстро привыкаешь и потом переключаться вручную становится тяжело.Это всего лишь вопрос привычки, которая формируется за несколько недель. Так или иначе в iPadOS подобной возможности мне очень не хватает.Иногда нужно отдыхать и переключаться. Не хотелось бы сгущать впечатления о работе на iPad профессиональными возможностями. Поэтому я решил добавить упомянуть развлекательные возможности «прошки» на M1:Apple неоднократно заявляла, что не стоит ожидать приход полноценной macOS на iPad. С таким подходом сложно не согласиться, поскольку пользовательский опыт от планшетной и десктопной операционной системы должен различаться.Приход процессора M1 на iPad открывает широчайшие перспективы для разработчиков. Скорее всего в ближайшее время мы увидим запуск довольно большого количества десктопных приложений на iPadOS. Таким образом мы получим достойный выбор софта, не утратив таких преимуществ, как сенсорный экран и Apple Pencil.iPad Pro с процессором M1, на мой взгляд, совершили тихую революцию. Это устройства, которые теперь сложно классифицировать, как планшет или ноутбук. «Прошки» 2021-го года становятся универсальными гаджетами для поколения пользователей с гибким и неограниченным мышлением. Всё дело в том, что такой iPad идеально вписывается в любой сценарий применения: хочешь работу с текстом — подключай Magic Keyboard, выбираешь редактирование контента — используй пальцы и Apple Pencil, а для развлечений есть шикарный экран XDR и мощность M1.