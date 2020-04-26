Недавняя разборка iPhone SE показала, что в этом смартфоне используется примерно такая же начинка, как в iPhone 8, в том числе аккумулятор ёмкостью 1821 мАч. Однако новый смартфон получил процессор A13 Bionic вместо A11 Bionic, что не могло не сказаться на продолжительности его автономной работы.
Новый чип более производительный и шустрый, поэтому может показаться, что iPhone SE с тем же аккумулятором будет выдыхаться быстрее, чем iPhone 8. Но это оказалось не так.
YouTube-канал iAppleBytes провёл эксперимент и протестировал iPhone SE и iPhone 8, используя специальный режим в бенчмарке Geekbench, который имитирует разнообразные режимы работы и создаёт сильную нагрузку на батарею.
iPhone SE продержался 4 часа 12 минут в активном использовании, а iPhone 8 полностью разрядился через 3 часа 9 минут. Изношенность аккумулятора iPhone 8 составляла 9%, но даже с учётом этого очевидно, что iPhone SE обладает гораздо более высокой автономностью. Очевидно, это связно с тем, что чип A13 Bionic более энергоэффективный и позволяет экономить энергию там, где это возможно, а также обрабатывает процессы с меньшими затратами энергии. Для обычного пользователя это означает то, что iPhone SE не будет разряжаться посреди дня, а имеет шансы доработать до вечера или даже глубокой ночи.
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Когда ж они уже перестанут издеваться над людьми, устанавливая такие слабые аккумуляторы?
И да, читать я умею нормально, благодарю за заботу.
Вот когда упадёт платежеспособность а затем и спрос , тогда они будут замирать перед покупателем в глубоком пардоне)))
В целом вроде гуд, а вроде лучше добавить денег и взять xr или 11.
Но каждому своё.
По сути это идеальный телефон из всей линейки Apple заслуживающий покупки в 2020 году.