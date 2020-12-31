В 2020 году рынок флагманский смартфонов не сильно совершенствовался. Инноваций, вроде челки в iPhone X в 2017 году и ночного режима в Huawei P20 Pro в 2018-м не было. Тем не менее, на рынке есть достойные устройства, которые можно брать и в 2021 году. О них и расскажем.

Самый недооцененный: iPhone 12 Pro Max

Цена: от 120 000 руб.

Мы привыкли не обращать внимания на инновации в iPhone, если они радикально не меняют весь мобильный рынок как вырез в X. Тем не менее, Apple раз за разом добавляет технологии, которые в будущем могут стать незаменимыми. В 2019 году это был чип U1, в 2020-м — датчик LiDAR и видеозапись.

Первый прежде всего ориентирован на дополненную реальность. Впрочем, он применяется и сейчас. Фото при недостаточной освещенности лучше — как минимум, доступна портретная съемка в ночном режиме. Также с LiDAR лучше работает автофокус при съемке видео.

Фишка датчика в том, что расстояние от камеры до объекта определяется с помощью лазера, а не оптики. Так данные считываются быстрее и точнее.

Эти же технологии есть и у обычной прошки. Max-версия лучше нее и по другим характеристикам камеры. Основной сенсор 12 Pro Max на 47% больше, чем у 12 Pro. Это позволяет ему пропускать больше света и работать с увеличенным значением светочувствительности. Как итог, при нехватке света получаются более качественные фотографии.

Видеосъемка тоже лучше. 12 Pro Max получил стабилизацию изображения со сдвигом матрицы. Суть: матрица меняет положение для компенсации колебаний, и видео становится более плавным.

В остальном устройство также топовое. Процессор - A14 Bionic, экран OLED с разрешением 2778x1284 пикселей и плотностью пикселей 460 ppi. По размерам, это самый большой айфон в истории. Диагональ экрана - 6,7 дюйма. Для сравнения, у 11 Pro Max 6,5 дюйма.

Самый совершенный: Huawei P40 Pro+

Цена: 90 000 руб.

Huawei потеряла лояльность массовой аудитории, лишившись Google-сервисов. Теперь это нишевые устройства для тех, кто любит компанию и не ленится устанавливать половину приложений через APK-файлы. Глобально владелец устройства хочет, чтобы все было просто, и смартфон из коробки был готов к использованию. Этого Huawei дать не может.

Тем не менее, ее устройства все равно остаются во внимании. Лучшая мобильная камера - по-прежнему у Huawei. Ей и привлекает внимание P40 Pro+.

Основных камер четыре. Разрешение - 50 + 40 + 8 + 8 Мпикс. Фишка устройства - зум. Тут стоят два телефото моделя — трехкратный и 10-кратный. Это позволяет снимать без потери качества с 3-кратным и 10-кратным увеличением, самые частые параметры. Ночной режим — по-прежнему лучший среди всех смартфонов.

Самый удобный: Samsung Galaxy Note 20 Ultra

С похожими параметрами камеры продается Xiaomi Mi Note 10. Фишка P40 Pro+ - баланс по всем параметрам. Mi Note 10 - все же не флагман. В P40 Pro+ стоит OLED-экран с диагональю 6,58 дюйма, разрешением 2640 × 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Процессор - Kirin 990 5G, объём оперативной памяти - 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 512 Гбайт, емкость аккумулятора - 4200 мАч, поддерживается быстрая зарядка SuperCharge мощностью 40 Вт.

Цена: 85 000 руб.

Альтернатива P40 Pro+. В плане качества съемки устройство хуже, но но набору параметров оно удобнее. Как минимум, здесь есть сервисы Google, и массовой аудитории смартфон понравится больше.

Фишка камеры — поддержка съемки с разрешением до 8K при 24 к/с. Основная камера Galaxy Note20 Ultra 108-мегапиксельная с 50-кратным зумом, помимо нее установлены ширик и телевик 12+12 Мпикс. Добавлена быстрая лазерная автофокусировка.

Новый стилус S Pen стал работать еще быстрее. Снижена задержка (46 мс на Note10, 9 мс на Note20 Ultra), время отклика снижено на 80%. Доступны пять настраиваемых жестов: Назад, Домой, Недавнее приложение, Smart Select и Запись экрана. Добавлен экспорт рукописных заметок в слайды PowerPoint или документ Word.

Также в этом году Samsung уделила много внимания экосистеме. Добавлена расширенная функция «Связь с Windows». Она обеспечивает легкое переключение между Galaxy Note20 и ПК. Можно получить доступ к мобильным приложениям, установленным на телефоне, прямо с ПК с Windows 10.

Диагональ экрана — 6,9-дюйма, тип матрицы — OLED, разрешение - WQHD+. Защитное стекло — Gorilla Glass 7. Максимальная частота обновления изображения — 120 Гц, но в разрешении FullHD+.

Galaxy Note20 Ultra она 108-мегапиксельная с 50-кратным зумом. У старшей модели есть новая быстрая лазерная автофокусировка. Дополнительно в обоих смартфонах установлены еще два модуля разрешением по 12 Мп (ширик и телевик). Фронтальные камеры у смартфонов 10-мегапиксельные.

Процессор — Exynos 990, емкость аккумулятора — 4500 мАч. В общем, топ по всем параметрам.

Самый оптимальный: iPhone 12 Pro

Цена: от 100 000 руб.

Личный опыт: походил с 12 Pro Max и вернулся на обычную прошку. Она миниатюрнее и соответственно удобнее, а в плане функциональности не сильно хуже самой дорогой модели. При покупке она привлечет еще и ценой — на 20 000 рублей дешевле, если сравнивать базовые комплектации.

iPhone 12 Pro также оснащён датчиком LiDAR. Камера тройная, но она попроще, чем у Max-версии: основной модуль меньше, телефото с 2-кратным увеличением, а не 2,5-кратным, оптическая стабилизация обычная. Тем не менее, по качеству фотографий она все равно одна из лучших.

Оба смартфона работают на процессоре A14 Bionic. С точки зрения технологий это инженерный прорыв — первый чип, созданный по 5-нанометровому техпроцессу. Он примерно на 20% быстрее A13. Автономность высокая - по личному опыту, заряда хватает на полтора дня работы.





