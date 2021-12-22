Госкомпания РЖД закупила у «123 солюшнс» 16 180 смартфонов, потратив на это 427,1 млн рублей. Как выяснило издание CNews, эти устройства продаются в Китае почти в четыре раза дешевле.
В тендере участвовали три претендента, все они предложили одну и ту же модель — QMP-M1-N-IP68 российской компании Qtech (ООО «Кьютэк»). Победила компания, установившая самую низкую цену за этот аппарат — 26,4 тысячи рублей. Участники конкурса не скрывали страну происхождения товара, честно указав, что смартфоны будут поставляться из Китая.
QMP-M1-N-IP68 — слегка модифицированная версия смартфона Phonemax M1, который продаётся на Alibaba за 99 долларов при заказе от трёх тысяч штук. Это примерно в 3,6 раза меньше той цены, на которую согласились в РЖД.
QMP-M1-N-IP68 отличается от Phonemax M1 логотипом бренда на задней крышке, процессором (MTK6739 в российском аппарате и MTK6761D в китайском), а также операционной системой. В смартфоне Qtech используется российская операционная система «Аврора», созданная на базе финской Sailfish OS, которая, в свою очередь, основана на том же коде, что и Android. Разработкой и поддержкой «Авроры» занимается компания «Открытая мобильная платформа», которая принадлежит «Ростелекому».В тендере РЖД к закупаемым смартфонам предъявлялись определённые требования: защита от воды по стандарту IP68, экран диагональю от 5,5 до 6 дюймов с разрешением 720×1520 пикселей и соотношением сторон 9:19, четырехъядерный процессор с тактовой частотой не менее 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32-гигабайтный накопитель, основная камера на 13 Мп, фронтальная камера на 5 Мп и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Помимо «Авроры», на смартфон должна быть установлена ещё одна ОС — Android версии не ниже 9.0. Не исключено, что эти требования создавались под конкретную модель, которая была заранее подобрана у определённого поставщика.
Согласно условиям контракта, РЖД получит закупленные смартфоны не позднее 25 марта 2022 года. Они будут использоваться сотрудниками дирекций организации в 16 российских городах.
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В тендере участвовали три претендента, все они предложили одну и ту же модель — QMP-M1-N-IP68 российской компании Qtech (ООО «Кьютэк»). Победила компания, установившая самую низкую цену за этот аппарат — 26,4 тысячи рублей. Участники конкурса не скрывали страну происхождения товара, честно указав, что смартфоны будут поставляться из Китая.
QMP-M1-N-IP68 — слегка модифицированная версия смартфона Phonemax M1, который продаётся на Alibaba за 99 долларов при заказе от трёх тысяч штук. Это примерно в 3,6 раза меньше той цены, на которую согласились в РЖД.
QMP-M1-N-IP68 отличается от Phonemax M1 логотипом бренда на задней крышке, процессором (MTK6739 в российском аппарате и MTK6761D в китайском), а также операционной системой. В смартфоне Qtech используется российская операционная система «Аврора», созданная на базе финской Sailfish OS, которая, в свою очередь, основана на том же коде, что и Android. Разработкой и поддержкой «Авроры» занимается компания «Открытая мобильная платформа», которая принадлежит «Ростелекому».
Согласно условиям контракта, РЖД получит закупленные смартфоны не позднее 25 марта 2022 года. Они будут использоваться сотрудниками дирекций организации в 16 российских городах.
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