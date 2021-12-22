В центре Москвы выстроилась очередь за iPhone 13

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В России подорожают игровые консоли Microsoft Xbox Series X и Series S

Первый взгляд на iPhone 13 и 13 mini. Для съемок мы использовали их камеры