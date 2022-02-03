





Samsung традиционно выпускает флагманские смартфоны с разными процессорами — Snapdragon производства Qualcomm и Exynos собственной разработки. Линейка Galaxy S22 не станет исключением.Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, которые будут установлены в Galaxy S22 в зависимости от рынка сбыта, схожи по параметрам и возможностям, но немного отличаются по производительности. Эти отличия могут оказаться критичными для некоторых пользователей (например, для тех, которые хотят, чтобы смартфон стоимостью около 100 тысяч рублей был максимально быстрым).В бенчмарке Geekbench 5 появились результаты тестирования Galaxy S22 Ultra в версиях со Snapdragon 8 Gen 1 (SM-S908U) и Exynos 2200 (SM-S908B). Сравнение получилось неоднозначным: модель с Exynos незначительно обгоняет вариант со Snapdragon в однопоточном тесте (1226 против 1168 баллов) и слегка уступает ей в многопоточном (3462 против 3508 баллов).Geekbench 5 учитывает в основном производительность центрального процессора, почти не принимая во внимание скорость работы видеочипа, оперативной памяти и накопителя. Для получения детального понимания о различиях в версиях Galaxy S22 стоит дождаться результатов их тестирования a бенчмарке AnTuTu, который покажет гораздо более детальные и приближенные к реальности результаты.