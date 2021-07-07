Какими будут камеры у iPhone 13?

Нововведение в iPhone 13 — наследие 12 Pro Max

Huawei пошла еще дальше: камера P50 Pro будет огромной

К чему Apple и Huawei приведут индустрию смартфонов?

В 2021 году на рынке откровенно мало смартфонов — мир испытывает дефицит процессоров, Samsung приостановила выпуск Galaxy Note, Huawei и Honor медленно уходят из всех стран, кроме Китая, а realme и OPPO пока не готовы их заменить.Остались лишь две главные премьеры — это серии iPhone 13 (четыре смартфона) и Huawei P50 (три устройства). Причем, айфоны еще будут рассматриваться с точки зрения потенциальной покупки, китайские новинки же интересны исключительно как прорыв в мобильной фотографии.Модельные ряды iPhone 13 и Huawei P50 позволяют определить тренд, который будет развиваться на рынке смартфонов как минимум в ближайший год. Huawei в 2018 году повела за собой весь рынок, став флагманом в развитии мобильной фотографии, а смартфоны Apple всегда были барометром общественного мнения — какие характеристики и возможности получили они, те и актуальны в принципе среди мобильных устройств.Разберем, какими будут камеры этих смартфонов.В начале июля в китайской соцсети Weibo появились фотографии чехла для iPhone 13 Pro, надетого на iPhone 12 Pro. В целом габариты этих устройств полностью совпадают или отличаются совершенно незначительно — кейс для следующего поколения идеально сидит на актуальном. Но один момент явно бросается в глаза.Вырез для камеры iPhone 13 Pro гораздо больше камеры, установленной в iPhone 12 Pro. На это указывает и ранее вышедший инсайд о параметрах серии iPhone 13 — кратко: корпуса окажутся на пару миллиметров больше, зато блоки камеру будут больше и станут сильнее выпирать. Все идет к тому, что Apple установит в новые смартфоны камеру с более крупными объективами.В 2020 году Apple выпустила четыре смартфона — iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. У этого поколения Pro-шки отличались по параметрам камеры в отличие от 11 Pro и 11 Pro Max с одинаковыми комплектующими. Это инженерная издержка — модель 12 Pro Max получила самую совершенную камеру, потому что ее габариты позволяли туда поставить увеличенный модуль.Основной сенсор 12 Pro Max на 47% больше, чем у остальных. Это делает датчик более чувствительным и позволяет ему пропускать больше света при одинаковом значении светочувствительности. Такая особенность позволяет получать более качественные фотографии при низкой освещенности.В 2021 году все четыре новых смартфона Apple получат две лучшие особенности камеры 12 Pro Max: увеличенный основной сенсор и оптическую стабилизацию со сдвигом матрицы (из актуального поколения такое есть только у самой большой модели). В сети нет информации, как улучшится результат, но по логике, ночная съемка должна стать еще лучше.Huawei может представить серию P50 (P50, P50 Pro и P50 Pro+) уже в июле этого года (по слухам, 29 числа). Смартфоны компании теряют актуальность без сервисов Google, но пошуметь за счет уникальных технологий, как они это делают последние три года, могут.Особенностью устройств, как и у предыдущих флагманов компании, будет камера. По слухам, они получат увеличенный главный и ультраширокоугольный модули, что заметно по опубликованному рендеру. Сенсором основной камеры предположительно будет Sony IMX800 с диагональю один видиконовский дюйм (2/3 от обычного дюйма, то есть 16,93 мм) дюйм, это самый большой размер среди актуальных смартфонов. Камеры таких габаритов соизмеримы с матрицами компактных камер или даже «зеркалок».Сенсор большого размера позволяет увеличить качество снимков. Например, увеличенные пиксели станут собирать больше света, это позволит меньше повышать уровень светочувствительности (ISO), и как результат на снимке будет меньше шумов.Как минимум, во второй половине 2021 года и первой половине 2022-го мы увидим множество смартфонов с сильно выпирающими блоками камеры и огромными сенсорами. Sony — главный производитель камер для смартфонов, поэтому спрос на IMX800 очевидно увеличится.Чтобы стать известным брендом или удержать популярность, нужно выпускать камерофоны. Apple и Huawei показали, в каком направлении нужно двигаться после добавления ночного режима съемки и перископического зума. Это дает пространство для дальнейшего совершенствования камеры - после крупного аппаратного обновления разработчики могут допиливать камеры программными возможностями, которые также сильно влияют на результат.Вместе с этим, судя по инсайдам, Apple и Huawei продолжат двигаться в разных направлениях. В P50 главной особенностью будут возможности фотосъемки и качество снимков, тогда как iPhone компания продолжит совершенствовать видеовозможности. В прошлом году все смартфоны получили поддержку формата Dolby Vision, в 2021-м более эффективная оптическая стабилизация со сдвигом матрицы станет доступна на всех новых смартфонах, а не только у самой дорогой модели. В общем, в ближайшие годы у смартфонов в центре внимания по-прежнему будет камера.