Какой будет камера главного конкурента iPhone 14 Pro Max? Ее проверили в деле

Что бы ни говорили про вторичность Самсунга- надо отдать им должное, что они не боятся идти, часто втупую наращивая параметры, на эксперименты в своих новых моделях в погоне за лидерством в отрасли. И тот же эппл позже также реализует часть таких идей, например несколько камер, большой экран, стилус. Про уровень реализации не говорю. В свою очередь эппл продвигает ряд инноваций, которые потом не приживаются — экраны с откликом по степени нажатий, шаблоны настроек в фото. Пусть оба пытаются — это же здорово, конкуренция двигает прогресс. Просто не понял негативных оценок новости.
Сегодня в 12:23
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