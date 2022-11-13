Какой будет камера главного конкурента iPhone 14 Pro Max? Ее проверили в деле

Денис
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Инсайдер Ice Universe опубликовал примеры снимков, сделанных на невыпущенный Galaxy S23 Ultra, чтобы продемонстрировать, как камера грядущей новинки смотрится на фоне предшественника Galaxy S22 Ultra и прямого конкурента Google Pixel 7 Pro.

Снимок экрана 2022-11-13 в 03.21.41.png

По фото было подтверждено, что в Galaxy S23 Ultra 108-мегапиксельный основной датчик как у S22 Ultra будет заменен на 200-мегапиксельный. 

На три телефона была сфотографирована тыква. Инсайдер сначала спросил подписчиков, какое изображение им понравилось больше всего, не раскрывая, на какие устройства они были сделаны. Большинство пользователей проголосовало за первое изображение, сделанное как раз на S23 Ultra.

Он справился с задачей лучше, чем S22 Ultra и Pixel 7 Pro. Смартфон сохранил мелкие детали, такие как линии на кожуре тыквы. Такое же преимущество у него будет на фоне 48-мегапиксельного главного модуля тыльной камеры iPhone 14 Pro Max. 

Остальные три камеры должны остаться без изменений. Это будут 12-мегапиксельная сверхширокоугольная, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и 10-мегапиксельный перископ с 10-кратным зумом. Ходят слухи, что телефон также получит экран с той же диагональю экрана на 6,8 дюйма, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. 
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Комментарии

игорь
+120
игорь
Что бы ни говорили про вторичность Самсунга- надо отдать им должное, что они не боятся идти, часто втупую наращивая параметры, на эксперименты в своих новых моделях в погоне за лидерством в отрасли. И тот же эппл позже также реализует часть таких идей, например несколько камер, большой экран, стилус. Про уровень реализации не говорю. В свою очередь эппл продвигает ряд инноваций, которые потом не приживаются — экраны с откликом по степени нажатий, шаблоны настроек в фото. Пусть оба пытаются — это же здорово, конкуренция двигает прогресс. Просто не понял негативных оценок новости.
Сегодня в 12:23
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kardigan
+2874
kardigan игорь
Я тебя полностью поддерживаю, хотя и являюсь прверженцем яблока. Только из за ios. Больше там не за что держаться.
2 часа назад в 14:42
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