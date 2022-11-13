Какой будет камера главного конкурента iPhone 14 Pro Max? Ее проверили в деле

Инсайдер Ice Universe опубликовал примеры снимков, сделанных на невыпущенный Galaxy S23 Ultra, чтобы продемонстрировать, как камера грядущей новинки смотрится на фоне предшественника Galaxy S22 Ultra и прямого конкурента Google Pixel 7 Pro.По фото было подтверждено, что в Galaxy S23 Ultra 108-мегапиксельный основной датчик как у S22 Ultra будет заменен на 200-мегапиксельный.На три телефона была сфотографирована тыква. Инсайдер сначала спросил подписчиков, какое изображение им понравилось больше всего, не раскрывая, на какие устройства они были сделаны. Большинство пользователей проголосовало за первое изображение, сделанное как раз на S23 Ultra.Он справился с задачей лучше, чем S22 Ultra и Pixel 7 Pro. Смартфон сохранил мелкие детали, такие как линии на кожуре тыквы. Такое же преимущество у него будет на фоне 48-мегапиксельного главного модуля тыльной камеры iPhone 14 Pro Max.Остальные три камеры должны остаться без изменений. Это будут 12-мегапиксельная сверхширокоугольная, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и 10-мегапиксельный перископ с 10-кратным зумом. Ходят слухи, что телефон также получит экран с той же диагональю экрана на 6,8 дюйма, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч.