Следственный Комитет выявил в Казани злоумышленников, которые майнили криптовалюту используя оборудование метрополитена. Теперь им грозит уголовное наказание.
По данным СК, главный инженер и главный инженер и директор службы энергохозяйства наземного транспорта установили оборудование для майнинга на трансформаторной подстанции. За два месяца они израсходовали на добычу криптовалюты электричество стоимостью около 352 тысяч рублей. На них заведено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Им светит до четырёх лет лишения свободы, но с учётом того, что они дали признательные показания, срок может быть уменьшен. Если выяснится, что модификация оборудования сказалась на работе метрополитена, подозреваемым могут быть предъявлены более серьёзные обвинения.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего главного инженера МУП «Метроэлектротранс» города Казани и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта вышеназванной организации, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в марте 2021 года, подозреваемые осуществили несанкционированную установку оборудования для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции, принадлежащей «Метроэлектротрансу» города Казани. По результатам исследования, за два месяца работы оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тыс. рублей, которую оплатил «Метроэлектротранс». Причастность к совершению преступления подозреваемые признали.
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Я два раза два раза не повторяю не повторяю
Хоть бы проверяли текст ....