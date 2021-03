Компания Nothing, основанная сооснователем и экс-главой OnePlus Карлом Пеем, продемонстрировала концепт беспроводных наушников. Этот продукт должен стать первым в портфолио Nothing.Наушники пока называются Concept 1 — это рабочее название, но есть вероятность, что его оставят именно таким. Если, конечно, не придумают более удачное.У Nothing пока готова только концепция внешнего вида наушников. Она была создана Томом Ховардом, который недавно перешёл в Nothing на должность главы дизайнерской команды из компании Teenage Engineering, где был вице-президентом по дизайну.Карл Пей написал на своей странице в соцсети Weibo, что Concept 1 показывает направление дизайна, в котором будет создан не только этот продукт, но и другие разработки Nothing. В философии такого оформления подчёркивается бесконечность и невесомость.Какие продукты, помимо TWS-наушников, будет создавать Nothing, пока неизвестно. Ранее выяснилось , что эта компания приобрела товарные знаки, логотипы и весь бренд Essential у их владельца, одного из создателей Android Энди Рубина. Этот факт позволяет надеяться, что в каталог Nothing войдут более интересные устройства, в том числе смартфоны и гаджеты, которые Essential разрабатывала, но так и не успела выпустить в продажу.