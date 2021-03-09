Компания Nothing, основанная сооснователем и экс-главой OnePlus Карлом Пеем, продемонстрировала концепт беспроводных наушников. Этот продукт должен стать первым в портфолио Nothing.
Наушники пока называются Concept 1 — это рабочее название, но есть вероятность, что его оставят именно таким. Если, конечно, не придумают более удачное.
У Nothing пока готова только концепция внешнего вида наушников. Она была создана Томом Ховардом, который недавно перешёл в Nothing на должность главы дизайнерской команды из компании Teenage Engineering, где был вице-президентом по дизайну.
Карл Пей написал на своей странице в соцсети Weibo, что Concept 1 показывает направление дизайна, в котором будет создан не только этот продукт, но и другие разработки Nothing. В философии такого оформления подчёркивается бесконечность и невесомость.
Какие продукты, помимо TWS-наушников, будет создавать Nothing, пока неизвестно. Ранее выяснилось, что эта компания приобрела товарные знаки, логотипы и весь бренд Essential у их владельца, одного из создателей Android Энди Рубина. Этот факт позволяет надеяться, что в каталог Nothing войдут более интересные устройства, в том числе смартфоны и гаджеты, которые Essential разрабатывала, но так и не успела выпустить в продажу.
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