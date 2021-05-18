





Компания Lamborghini планирует перейти на выпуск автомобилей с электрическими двигателями. Этот процесс займёт несколько лет и потребует больших денежных вложений.В ближайшее десятилетие состоится полный перевод всех гиперкаров Lamborghini на электрическую тягу, но этому будет предшествовать несколько промежуточных этапов. Так, с 2021 по 2022 год состоится обновление серии автомобилей Aventador, Huracan и Urus, а также выпуск двух моделей с двигателями V12. В 2023 году компания выпустит свой первый гибридный автомобиль, а к 2024 все её гиперкары будут переведены на гибридные установки.Выпуск полноценных электромобилей Lamborghini состоится лишь в 2025–2030 годах. Более точной даты, к сожалению, пока нет. Судя по дорожной карте, её не знает даже сам автопроизводитель.Lamborghini собирается инвестировать в развитие этого направления не менее полутора миллиарда евро. Эти деньги будут потрачены на модернизацию всех существующих производственных линий на заводах компании.