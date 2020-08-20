





Рынок мобильных телефонов продолжает сокращаться из-за доступности смартфонов. Тем не менее некоторые производители продолжают выпускать интересные модели в этой категории гаджетов.Индийский производитель телефонов Lava выпустил новинку, которая получила название Pulse. Это мобильный телефон в классическом форм-факторе с расширенной функциональностью. Он оснащается датчиком пульса и артериального давления. По словам производителя, это первый мобильник с такими возможностями. Для измерения частоты сердечных сокращений и артериального давления достаточно просто приложить большой палец к кнопке со сканером. Показатели отображаются на экране телефона и их можно сохранить в памяти устройства, а также имеется возможность поделиться полученными данными через SMS.Lava утверждает, что датчики ЧСС и АД в телефоне Pulse не уступают в точности современным электронным устройствам измерения и сертифицированы ACC/AHA. Однако, стоит отметить, что новинка не сможет заменить медицинские приборы.Что касается остальных характеристик, Lava Pulse оснащен 2,4-дюймовым цветным дисплеем 65K с разрешением QVGA 240×320 пикселей. Корпус сделан из поликарбоната. Также сообщается от 32 МБ оперативной памяти и возможности расширения ёмкости хранилища с помощью карт памяти microSD. Среди других функций: слот для двух sim-карт, Bluetooth, microUSB, FM-радио и камера с возможностью записи видео. Новинка оборудована аккумулятором с ёмкостью 1800 мАч.Lava Pulse поставляется в цвете Rose Gold, а его стоимость составляет около 21 доллара по текущему курсу. Устройство доступно для приобретения на Amazon, Flipkart, а также в нескольких розничных магазинах Индии.