Ноутбук Lenovo Yoga Creator 7 будет доступен с середины сентября по цене от 120 000 рублей

Ноутбук Lenovo IdeaPad Creator 5 будет доступен с середины сентября по цене от 90 000 рублей

Ноутбук Lenovo Legion Creator 7 будет доступен с середины сентября по цене от 160 000 рублей







Компания Lenovo собирается выпустить на российский рынок новые устройства из новой Creator. Эти ноутбуки разработаны для профессионалов в сфере создания визуального контента. Серия включает в себя три ноутбука: Yoga Creator 7, IdeaPad Creator 5 и Legion Creator 7. Все устройства оснащены процессором Intel Core i7 десятого поколения и видеокартами GeForce.Yoga Creator 7 оборудован видеокартой GeForce GTX1650 MaxQ с системой смены режимов питания и охлаждения Q-Control, которая корректирует питание и охлаждение ноутбука на основе искусственного интеллекта. Ноутбук получил дисплей диагональю 15,6 дюймов с разрешением Full HD, полной цветопередачей палитры sRGB и сертификацией Pantone Matching System. За воспроизведение звука отвечают динамики с сертификацией Dolby Atmos. Creator 7 поддерживает Lenovo Smart Assist, который позволяет управлять операционной системой при помощи инфракрасной камеры и упрощает процесс входа в систему. Функция Modern Standby позволит просматривать уведомления из электронной почты сразу после поднятия крышки ноутбука, не дожидаясь полной загрузки системы.Yoga Creator 7 имеет толщину 16,4 мм и вместе с дискретной картой весит 1,9 кг. Время автономной работы достигает 13 часов при просмотре видео. Ноутбук поддерживает технологии Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Rapid Charge и Thunderbolt.Lenovo IdeaPad Creator 5 оснащён дисплеем в 15,6 дюймов с полным охватом цветового пространства Adobe RGB. Благодаря системе Lenovo Q-Control режимы производительности переключаются так же, как и в Yoga Creator 7, а функция Intelligent Cooling на базе искусственного интеллекта снижает уровень шума от кулеров и продлевает время работы от аккумулятора на 20% — до 8 часов. Внутри ноутбука установлены 8 или 16 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения, а также SSD-накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Масса устройства составляет 2,2 кг, корпус окрашен в темно-зелёный цвет.Главной особенностью IdeaPad Creator 5 стало матрицы, которая обычно устанавливается в более дорогих ноутбуках. Экран обладает максимальной яркостью 500 нит, частотой обновления 144 Гц, полным охватом спектра Adobe RGB и валидацией Pantone. Каждый экземпляр откалиброван на заводе до значений Delta E<2, что позволяет использовать ноутбук профессионального создания графического контента.Lenovo Legion Creator 7 — ноутбук с высокопроизводительными процессором и видеокарты. Благодаря системе охлаждения на испарительных камерах ноутбук может эффективно охлаждать процессоры вплоть до восьмиядерного Intel Core i9 в связке с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q, с повышенными долговременными лимитами тепловыделения — до 80 Ватт для процессора и до 110 Ватт для видеокарт. Также доступен режим, позволяющий снижать шум от вентиляторов без значительной потери производительности.В ноутбуке установлен экран с валидацией Pantone, откалиброванный до значений Delta E<2, с частотой 144 Гц, яркостью 500 нит и полным охватом цветового пространства Adobe RGB. Legion Creator 7 обладает поддержкой двух SSD-накопителей и оперативной памятью до 32 Гб с возможностью расширения.Цены и доступность: