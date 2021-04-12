В конце марта мы уже писали о том, что Apple запатентовала корпус для iPhone, схожий с таковым у Mac Pro. Последний быстро прозвали «теркой для сыра» из-за использования в нем пересекающихся кольцевых вырезов. Это делало новый ПК от Apple как очень необычным внешне, так и позволяло обеспечить лучшее охлаждение мощных компонентов внутри.
И теперь дизайнер Саранг Шет решил создать концепт чехла для iPhone 12, который будет повторять такую текстуру. Назвал он его Cheesegrater (дословно «Измельчитель сыра»), и создан концепт был для компании Yanko Design, так что есть шанс увидеть такой чехол в продаже.
Шет говорит, что Cheesegrater Case сделан «из тактильно приятного пластика и обработанной алюминиевой пластины. Этот чехол для iPhone 12 Pro придает задней части iPhone хорошо известную текстуру терки для сыра, чтобы охладить его более эффективно. По крайней мере теоретически... Теоретически он также идеально подходит для измельчения зубчиков чеснока или вашего любимого сыра».
Также дизайнер сообщил о практических минусах такого чехла. По его словам, текстурированный металлический корпус будет притягивать пыль, грязь и ворсинки. Более того, не получится заряжать смартфон беспроводным способом и могут быть проблемы с работой NFC. Ну и под конец — такой чехол делает смартфон ощутимо толще, да и держать его в руке будет не очень удобно.
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