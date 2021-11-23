Редактор 9to5mac Бен Лавджой рассказал, как изменилась автономность MacBook Pro 16 на M1 Max относительно предшественника на Intel. Время работы без подзарядки увеличилось почти вдвое.
Журналист рассказал о сценариях применения устройства без питания от розетки. Это работа с текстом, обработка фотографий и серфинг в браузере. Если редактирование фото обстоятельное или же нужен видеомонтаж, он работает на стационарном месте с подключением к источнику питания — в этом случае автономность не играет роли.
MacBook Pro 16 на Intel при решении офисных задач работал от аккумулятора всего пять-шесть часов. Модель на M1 Max же выдала 10 часов 7 минут. Это меньше заявленной автономности (14 часов), это вдвое больше относительно предшественника.
Энергоэффективность — одно из преимуществ семейства процессоров Apple Silicon. Об этом компания говорила еще год назад на презентации первых устройств на M1.
Ранее мы протестировали MacBook Pro 16 на M1 Max в максимальной комплектации на 64 ГБ + 8 ТБ, оценили его мощность и внешние изменения, среди которых отказ от тачбара, появление «челки» и возвращение к прежнему дизайну. Полный обзор доступен здесь.
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Заметьте что при этом он ещё и гораздо мощнее и тише.
А 32 только на М1 МАХ и цена сразу от 315000₽.
Интел сейчас можно взять за 209000₽ с видеокартой 5500 с 4Гб.