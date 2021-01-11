





Meizu запустила линейку беспроводных наушников POP в 2018 году. Теперь компания пополнила модельный ряд новинкой с системой активного шумоподавления.Сегодня Meizu представила POP Pro за 77 долларов. Новинка поступит в продажу 12 января. С точки зрения дизайна, новинка от китайского производителя очень сильно напоминает Apple AirPods Pro. Наушники оснащаются интеллектуальным алгоритмом шумоподавления с тремя микрофонами, который помогает избавиться от шума внешней среды.По словам производителя, шумодав третьего поколения эффективно обеспечивает снижение посторонних звуков до 35 децибел. В Meizu POP Pro используется изготовленная на заказ 10-миллиметровую подвижную катушку с композитной диафрагмой для детального воспроизведения средний и высоких часто, а также насыщенных басов.Новинка оснащена функцией подключения в один клик, сенсорным управлением и системой обнаружения износа. Что касается времени автономной работы, то Meizu POP Pro обеспечивают 6,5 часа воспроизведения в обычном режиме и 4 часа со включенным шумоподавлением. Зарядный кейс увеличивает эти показатели до 20 часов.