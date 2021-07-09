iOS 14.7


Для всех разработчиков и бета-тестеров, которые установили developer-профиль, стала доступна пятая бета-версия iOS 14.7, iPadOS 14.7 и tvOS 14.7. Помимо этого, апдейт выпущен также для «умных» колонок HomePod — его номер также 14.7.

Среди нововведений в iOS 14.7 и iPadOS 14.7 — Apple расширила функцию отображения индекса качества воздуха. Теперь поддерживаются Нидерланды, Франция, Италия, Испания, Канада — к сожалению, России в списке нет. Как и других новых функций в этих бета-сборках.

iOS 14.7 и iPadOS 14.7 сосредоточены на исправлении багов, ошибок и уязвимостей, которые были обнаружены в iOS/iPadOS 14.6. Например, ранее множество пользователей, обновившихся на iOS 14.6, жаловались на повышенный расход заряда аккумулятора. iOS 14.7 должна устранить эту проблему.

Чтобы установить iOS/iPadOS/tvOS 14.7 developer beta 5 до выхода релизной сборки, необходимо скачать специальный бета-профиль, установить его и перезагрузить устройство, после чего обновиться, как обычно. Рекомендуем сделать резервную копию ваших данных, так как это всё-таки бета-версия, и сбои вполне возможны.

Ранее мы рассказали, что нового в iOS 15 и iPadOS 15. Кроме того, сотрудник нашей редакции установил первую бета-версию iOS 15 и поделился своими ощущениями. А в блогах я рассказал, как работает новое «Фокусирование», которое пришло на смену режиму «Не беспокоить».  



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Источник:

MacRumors MacRumors

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