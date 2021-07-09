Для всех разработчиков и бета-тестеров, которые установили developer-профиль, стала доступна пятая бета-версия iOS 14.7, iPadOS 14.7 и tvOS 14.7. Помимо этого, апдейт выпущен также для «умных» колонок HomePod — его номер также 14.7.
Среди нововведений в iOS 14.7 и iPadOS 14.7 — Apple расширила функцию отображения индекса качества воздуха. Теперь поддерживаются Нидерланды, Франция, Италия, Испания, Канада — к сожалению, России в списке нет. Как и других новых функций в этих бета-сборках.
iOS 14.7 и iPadOS 14.7 сосредоточены на исправлении багов, ошибок и уязвимостей, которые были обнаружены в iOS/iPadOS 14.6. Например, ранее множество пользователей, обновившихся на iOS 14.6, жаловались на повышенный расход заряда аккумулятора. iOS 14.7 должна устранить эту проблему.
Чтобы установить iOS/iPadOS/tvOS 14.7 developer beta 5 до выхода релизной сборки, необходимо скачать специальный бета-профиль, установить его и перезагрузить устройство, после чего обновиться, как обычно. Рекомендуем сделать резервную копию ваших данных, так как это всё-таки бета-версия, и сбои вполне возможны.
Ранее мы рассказали, что нового в iOS 15 и iPadOS 15. Кроме того, сотрудник нашей редакции установил первую бета-версию iOS 15 и поделился своими ощущениями. А в блогах я рассказал, как работает новое «Фокусирование», которое пришло на смену режиму «Не беспокоить».
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А учитывая разные глюки и проблемы, лучше довольствоваться тем, что есть и работает.
А здесь красиво будет 13.7->14.7 🙃
Но iPadOS 15 на простеньком iPad 6 (2018) работает настолько отвратительно, что пару статей про неё написал и откатился в баню. Теперь тянет на Pro-шку поставить)))
Никто же не заставляет :)