В сети появилось видео с дипфейком Олега Тинькова. На видео человек с его лицом и другим голосом рекламирует Тинькофф Инвестиции.По голосу можно понять, что это не Тиньков. При этом, ролик рекламируется от имени групп с логотипом его банка, на самом видео он тоже присутствует.В ролике Тиньков предлагает клиентам Тинькофф Инвестиций +50% к любой сумме от вложения в сервис, что, естественно, фейк. На сайте «Тинькофф Инвестиций» такой бонусной программы нет. В соцсетях ролик распространяется с помощью сообществ, не принадлежащих банку.Мошенники давно придумали, как заработать на распознавании лиц и дипфейках. Весной этого года китайская полиция задержала двух жителей Шанхая, которые с 2018 года обманывали проверку личности для налоговой службы, подделывали накладные и заработали на этом около 76 миллионов долларов. Мошенники покупали на черном рынке высококачественные фотографии граждан, приложения для создания такой анимации можно скачать бесплатно.