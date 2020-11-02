





Приложение «ЭКГ» на Apple Watch Series 4 и более новых моделях будет доступно в России с выходом следующего обновления программного обеспечения вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1. Эта функция даёт пользователям устройства возможность снимать электрокардиограмму с запястья, а при таких симптомах, как учащённое или нерегулярное сердцебиение, записывает сердечный ритм и помогает сообщить об этом врачу. Функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме на Apple Watch Series 3 или новее периодически проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения нерегулярного ритма, вызванного мерцательной аритмией.Приложение «ЭКГ» и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме помогут пользователям распознать симптомы мерцательной аритмии — самой частой разновидности нерегулярного ритма. При оставлении симптомов без внимания мерцательная аритмия является одним из основных отклонений, приводящих к сердечному приступу, и второй по частотности причиной смертей во всём мире.Электроды, встроенные в кристалл на задней панели и в колёсико Digital Crown, работают совместно с приложением «ЭКГ», позволяя пользователю получить электрокардиограмму, аналогичную результатам однопроводных мониторов ЭКГ. Пользователи могут записать ЭКГ после уведомления о нерегулярном сердечном ритме или в любой другой момент — достаточно открыть новое приложение «ЭКГ» на Apple Watch Series 4 и новее и удерживать палец на колёсике Digital Crown. При касании колёсика Digital Crown электрическая цепь замыкается и измеряются электрические сигналы в сердце. После 30 секунд измерения определяется характер сердцебиения: мерцательная аритмия, синусовый ритм, низкий или высокий пульс или неопределённый результат. Все записываемые данные, ассоциированные с ними классификаторы и любые распознанные симптомы хранятся в приложении «Здоровье». Пользователь может поделиться результатами измерений в формате PDF с лечащим врачом.Функция уведомлений о нерегулярном ритме использует оптический датчик на Apple Watch Series 3 или новее для периодической проверки сердечного ритма в фоновом режиме и распознавания признаков мерцательной аритмии. Если в течение 65 минут измерений на пять проверок приходится один случай нерегулярного сердцебиения, пользователь получает уведомление об этом.Способность приложения «ЭКГ» точно распознавать мерцательную аритмию и синусовый ритм была проверена в ходе клинических испытаний приблизительно на 600 участниках. За основу для сравнения была взята классификация ритмов, полученная кардиологом с помощью 12-проводного устройства для измерения ЭКГ; классификация ритмов по результатам электрокардиограмм, получаемых с помощью приложения «ЭКГ», осуществлялась параллельно. Результат показал, что приложение на Apple Watch распознаёт признаки мерцательной аритмии в соответствующих случаях с вероятностью 98,3 процента, признаки синусового ритма — с вероятностью 99,6 процента. В ходе исследования с помощью приложения «ЭКГ» удалось распознать 87,8 процента всех записей.Функция уведомлений о нерегулярном ритме изучалась в ходе исследования Apple Heart Study, включавшем 400 тысяч участников и ставшем крупнейшим исследованием сердечно-сосудистой системы.Для включения новых функций, исследующих сердечный ритм, пользователю необходимо выполнить несколько шагов настройки. Подсказки помогут выбрать, кто может пользоваться этими функциями, какие возможности доступны и недоступны для функций, какие результаты можно получить и как интерпретировать эти результаты. Также пользователь получает чёткие инструкции о том, что делать в случае симптомов, требующих немедленного медицинского вмешательства.Apple подчёркивает, что в соответствии с заявлением ВНИИМТ, подразделением Росздравнадзора, приложение «ЭКГ» и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме не являются медицинскими устройствами. Эти функции не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза.