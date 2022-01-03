





Нашли очень полезную штуку на AliExpress. Она защитит ваш провод Lightning, который за время длительного использования имеет особенность изнашиваться у основания штекера.Это гаджет от бренда Ugreen. Производитель успел зарекомендовать себя качественными аксессуарами и доступной стоимостью.С помощью этого защитного аксессуара можно защитить новый провод или продлить жизнь уже изношенного. Гаджет предназначен только для кабелей Apple типа USB-A — USB-C.У товара на AliExpress более 540 отзывов и много положительных оценок. Гаджет доступен только в белом цвете, а его стоимость составляет от 277 рублей за набор из 6 штук. Комплект предназначен для трех проводов.