Гаджет

Нашли очень полезную штуку на AliExpress. Она защитит ваш провод Lightning, который за время длительного использования имеет особенность изнашиваться у основания штекера.

Ugreen

Это гаджет от бренда Ugreen. Производитель успел зарекомендовать себя качественными аксессуарами и доступной стоимостью. 

Ugreen

С помощью этого защитного аксессуара можно защитить новый провод или продлить жизнь уже изношенного. Гаджет предназначен только для кабелей Apple типа USB-A — USB-C.

Ugreen

У товара на AliExpress более 540 отзывов и много положительных оценок. Гаджет доступен только в белом цвете, а его стоимость составляет от 277 рублей за набор из 6 штук. Комплект предназначен для трех проводов.

Приобрести защиту для Lightning


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