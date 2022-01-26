





Компания Samsung обозначила дату проведения очередной презентации Galaxy Unpacked. Это мероприятие должно состояться 9 февраля и будет транслироваться на YouTube.Ожидается, что Samsung представит смартфоны из флагманской серии Galaxy S22, в том числе модель Galaxy S22, которая будет оснащена стилусом, то есть заменит собой линейку Galaxy Note, не пополнявшуюся уже пару лет.Модели Galaxy S22 и S22+ будут оснащены экраном AMOLED 2X диагональю 6,1 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей и динамической настройкой обновления (от 10 до 120 Гц), процессором Samsung Exynos 2200 с графикой AMD (в Европе) или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (в остальных странах), тройной основной камерой (50 + 12 + 10 Мп) с оптическим зумом, 10-мегапиксельной фронталкой, модулями 5G, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а накопителя 128 или 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора в Galaxy S22 — 3700 мАч, в Galaxy S22+ — 4500 мАч, поддерживается беспроводная и реверсивная зарядка.Galaxy S22 Ultra получил экран AMOLED 2X диагональю 6,8 дюйма с разрешением 3080×1440 пикселей и динамической настройкой обновления (от 1 до 120 Гц), процессор Samsung Exynos 2200 с графикой AMD (в Европе) или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (в остальных странах), основную камеру с четырьмя сенсорами (108 + 12 + 10 + 10 Мп) с оптическим зумом, 40-мегапиксельную фронталку, модули 5G, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Объём оперативной памяти составит 8 или 12 ГБ, а накопителя 128, 256 или 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч, поддерживается быстрая беспроводная и реверсивная зарядка.По слухам, в этом году флагманы Samsung будут стоить дороже, чем в прошлые годы (в Европе от 849 до 1449 евро в зависимости от модели и модификации). Это связано в том числе со значительным увеличением их себестоимости из-за подорожания многих электронных компонентов у поставщиков.