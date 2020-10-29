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Компания Strategy Analytics опубликовала рейтинг самых продаваемых по всему миру смартфонов, обладающих поддержкой сетей связи пятого поколения. iPhone 12 среди них само собой нет, поскольку он начал продаваться совсем недавно и не успел попасть в выборку.Топ-5 смартфонов с поддержкой 5G в первой половине 2020 года:Аналитики полагают, что рынок 5G-смартфонов будет стремительно расти в ближайшие месяцы и годы, как это всегда происходит по мере развития новых сетей связи. За первые шесть месяцев этого года общемировая выручка от продаж таких устройств составила 34 миллиарда долларов.Сейчас развитие рынка сдерживает слабой распространённостью сетей 5G, а также пандемией коронавируса, из-за которой компании не могут прежними темпами создавать и выпускать новые модели.В настоящее время лидерами рынка 5G-смартфонов являются только две компании — Samsung и Huawei. С выпуском линейки iPhone 12 появился ещё один очень сильный игрок — Apple. По ожиданиям аналитиков, Apple обойдёт компанию Huawei и будет вплотную соперничать с Samsung. Huawei переживает сейчас не лучшие времена, спрос на смартфоны этой компании мог быть гораздо выше, но она не может устанавливать на свои устройства Android с сервисами Google, и это отпугивает потенциальных покупателей. Они всё чаще предпочитают недорогие смартфоны других китайских брендов, прежде всего Xiaomi, чьи продажи последние несколько месяцев показывают бурный рост.