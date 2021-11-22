Самое высокое разрешение: Honor 50

Лучшая ночная съемка: Huawei Nova 9

Самый доступный: Redmi Note 10 Pro

Лучшая фронтальная камера: Oppo Reno 6

Камера стоит в центре внимания при выборе любого смартфона дороже 15 000 рублей. Логично, что в попытках порадовать пользователей производители заимствуют лучшие особенности самых дорогих фотофлагманов и интегрируют их в ценовые уровни пониже.Больше всего таких моделей — в ценовой категории 35-45 тысяч рублей и есть парочка в 25-35 тысяч. Разобрались, какие плюсы и минусы у камер смартфонов этих сегментов, а затем составили топ-4 наиболее интересных моделей с точки зрения возможностей камеры.Новинка компании, с которой она вернула себе Google-сервисы. Это нововведение делает телефон более универсальным и удобным. Впрочем, у него есть и более заметные плюсы.Смартфон выделяется камерой. Всего их четыре, разрешение — 108+8+2+2 МП. Это основной модуль, ультраширокоугольный, сенсор для анализа глубины резкости и создания эффекта боке, а также макро-модуль для съемки мелких объектов вблизи.Главный плюс камеры — основной модуль с разрешением 108 МП. Можно сделать крупный пейзажный кадр, а затем всячески кадрировать его без потери детализации. При его наличии смартфон выдает качественный результат и с точки зрения других параметров: высокая резкость и минимум шумов при ночной съемке, качественное выравнивание пропорций при съемке с ультраширокоугольного модуля, интересные режимы фото- и видеосъемки.Производительность на уровне ценового уровня. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 778G. Это предфлагманский чип, и тем не менее, он запускает игры и приложения без ограничений — любые и на максимальных настройках.Памяти компания тоже не пожалела. Есть три комплектации смартфона — 6+128 ГБ, 8+128 ГБ и 8+256 ГБ. 6 ГБ — минимум для Android-смартфона, чтобы комфортно им пользоваться. Это позволяет одновременно запускать два ресурсоемкий приложения, например, игру и браузер. В общем, универсальный телефон без программных ограничений и с отличной камерой.Альтернатива Honor 50 с почти таким же дизайном. По характеристикам кажется, что он похуже конкурента, а по факту они на равных, просто в камере сделаны разные акценты — если Honor важно высокое разрешение, то Huawei — качество ночной съемки.Nova 9 оснащена квадрокамерой 50+8+2+2 МП. Она отличается повышенной светочувствительностью. Цветовая гамма пикселей матрицы — RYYB, а не RGB. Здесь вместо зеленого пикселя желтый, благодаря этому камера пропускает на 40% больше света. За счет этого снимки в темноте освещены лучше.Процессор — Snapdragon 778G. Емкость аккумулятора — 4300 мАч. Скромно для экрана 6,57 дюйма, и тем не менее, заряда хватает на полтора дня умеренного пользования (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка). Энергосберегающие алгоритмы обеспечивают длительное время работы.Чуть более доступная альтернатива Honor 50 — по характеристикам и основным акцентам это максимально похожий телефон, просто от другого бренда и малость попроще по характеристикам. Также это рекордсмен — самый доступный смартфон с камерой 108 МП.Помимо высокого разрешения, камера может похвастаться поддержкой формата RAW для съемки в экстремальных условиях и обработки с минимальной потерей качества. Единственное, к чему можно придраться, — это качество ночной съемки: резкость получается недостаточно высокой, чтобы снимок был естественно четким. Впрочем, по всем остальным возможностям смартфон явно превосходит конкурентов за ту же цену.Другая комплектующая, выдающая нетипичные характеристики за свою цену – экран. У него 120 Гц, поддержка HDR10 и яркость 1200 нит. С этими параметрами картинка будет плавной, объемной и яркой. Другие параметры обычные — диагональ 6,67 дюйма, разрешение Full HD+.Процессор – Snapdragon 732G. С ним смартфон запускает самые требовательные игры на максимальных настройках, интерфейс быстрый, приложения запускаются и загружаются оперативно. Емкость аккумулятора составляет 5020 мАч, это больше, чем у среднестатистического смартфона этой ценовой категории, заряда батареи хватает на два дня умеренного пользования.Смартфон интересен прежде всего фронтальной камерой. Ее особенность — разрешение 44 МП. Плюс камеры с таким параметром — кадрирование без потери детализации. Можете смело экспериментировать с фотографиями и обрезать на снимке все лишнее, его качество не упадет.В нее же добавлена технология HDR, которая позволяет подсветить вас и проработать задний план с сохранением детализации в затемненных областях. Кроме того, есть ночной режим именно для фронтальной камеры. Снимок получается очень качественным, обработанным с учетом до мелочей.Тыльная камера тройная с разрешением 64+8+2,2 МП. По качеству съемки она держит планку — не уступает конкурентам из ее ценового уровня, но и не становится прорывной по какому-либо параметру или возможности.Другой плюс телефона — эргономичность корпуса. Его толщина — 7,8 мм, а вес — 173 г. Визуально смартфон стандартный для 2021 года — экран с тонкой рамкой, задняя панель с переливающимся цветом, камера в прямоугольном блоке.ОРРО Reno6 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G — его мощность приемлема для текущего ценового уровня.