Не срослось: MacBook Pro с OLED-дисплеями можно не ждать в ближайшие годы

Фархад
Apple

Портал The Elec, ссылаясь на источники в цепочке поставок, заявил, что планы Apple по выпуску MacBook Pro с OLED-экраном откладываются на несколько лет, поскольку компания не смогла договориться с производителем нужных дисплеев.

Изначально предполагалось, что первые MacBook Pro с OLED-экранами выйдут в 2024 году, эксклюзивным поставщиком панелей выступит Samsung Display. Позже инсайдеры заявили, что релиз новых ноутбуков переносится на 2025 год.

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Теперь стало известно, что появление таких MacBook Pro не стоит ждать раньше 2027 года. Всё связано с тем, что Apple хочет использовать технологию OLED 8-го поколения, но у Samsung она ещё не готова. Вдобавок ко всему южнокорейская компания уже успела договориться с Dell, HP и другими вендорами на поставку таких OLED-панелей для ноутбуков к 2026 году.

Источник отмечает, что Apple далеко не в приоритете у Samsung из-за снижения продаж Mac за последние 12 месяцев.
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Источник:
AppleInsider
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Комментарии

+146
MusicXpess
Ссылку на источник пожалуйста!!!
45 минут назад
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kardigan
+3547
kardigan
Тяжёлый случай. Несколько лет в наше время звучит как никогда.
У Apple не удались торги?
2 минуты назад
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