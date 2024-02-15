Не срослось: MacBook Pro с OLED-дисплеями можно не ждать в ближайшие годы

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Портал The Elec, ссылаясь на источники в цепочке поставок, заявил, что планы Apple по выпуску MacBook Pro с OLED-экраном откладываются на несколько лет, поскольку компания не смогла договориться с производителем нужных дисплеев.Изначально предполагалось, что первые MacBook Pro с OLED-экранами выйдут в 2024 году, эксклюзивным поставщиком панелей выступит Samsung Display. Позже инсайдеры заявили, что релиз новых ноутбуков переносится на 2025 год.Теперь стало известно, что появление таких MacBook Pro не стоит ждать раньше 2027 года. Всё связано с тем, что Apple хочет использовать технологию OLED 8-го поколения, но у Samsung она ещё не готова. Вдобавок ко всему южнокорейская компания уже успела договориться с Dell, HP и другими вендорами на поставку таких OLED-панелей для ноутбуков к 2026 году.Источник отмечает, что Apple далеко не в приоритете у Samsung из-за снижения продаж Mac за последние 12 месяцев.