Не срослось: MacBook Pro с OLED-дисплеями можно не ждать в ближайшие годы

Портал The Elec, ссылаясь на источники в цепочке поставок, заявил, что планы Apple по выпуску MacBook Pro с OLED-экраном откладываются на несколько лет, поскольку компания не смогла договориться с производителем нужных дисплеев.
Изначально предполагалось, что первые MacBook Pro с OLED-экранами выйдут в 2024 году, эксклюзивным поставщиком панелей выступит Samsung Display. Позже инсайдеры заявили, что релиз новых ноутбуков переносится на 2025 год.
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Теперь стало известно, что появление таких MacBook Pro не стоит ждать раньше 2027 года. Всё связано с тем, что Apple хочет использовать технологию OLED 8-го поколения, но у Samsung она ещё не готова. Вдобавок ко всему южнокорейская компания уже успела договориться с Dell, HP и другими вендорами на поставку таких OLED-панелей для ноутбуков к 2026 году.
Источник отмечает, что Apple далеко не в приоритете у Samsung из-за снижения продаж Mac за последние 12 месяцев.