Вышли третьи бета-версии iOS и iPadOS 17.4, а также macOS Sonoma 14.4 для всех желающих

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Сегодня, 14 февраля, компания Apple выпустила третьи публичные бета-версии iOS и iPadOS 17.4, а также для macOS Sonoma 14.4.iOS 17.4 открывает пользователям ЕС доступ к альтернативным маркетплейсам, платежным системам, поддержке сторонних браузеров и доступу NFC для банков и сторонних поставщиков платежных услуг.Добавлены новые эмодзи, текстовые расшифровки в приложении «Подкасты», настройки Safari и многое другое.В macOS Sonoma 14.4 также добавили новые реакции.О более подробных изменениях, если таковые имеются, мы расскажем в отдельной статье.