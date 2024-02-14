Вышли третьи бета-версии iOS и iPadOS 17.4, а также macOS Sonoma 14.4 для всех желающих

Артем
явоеяаеоае копия копия.png

Сегодня, 14 февраля, компания Apple выпустила третьи публичные бета-версии iOS и iPadOS 17.4, а также для macOS Sonoma 14.4.

iOS 17.4 открывает пользователям ЕС доступ к альтернативным маркетплейсам, платежным системам, поддержке сторонних браузеров и доступу NFC для банков и сторонних поставщиков платежных услуг.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Добавлены новые эмодзи, текстовые расшифровки в приложении «Подкасты», настройки Safari и многое другое.

В macOS Sonoma 14.4 также добавили новые реакции.

О более подробных изменениях, если таковые имеются, мы расскажем в отдельной статье.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Как запустить тысячи игр из детства на своем iPhone без джейлбрейка?
Новая нейросеть Apple умеет создавать анимации по текстовому описанию. Она может стать одним из главных козырей iOS 18
Apple игнорирует владельцев Mac 12 лет, не исправляя выбешивающий баг

Рекомендации

Рекомендации

Apple придумала идеальный способ лишить нас самой желанной функции iPhone и iOS
Платить айфоном в магазинах России стало еще проще
Android 14 лишился полезнейшей опции. Подумайте, стоит ли обновляться
Власти придумали идеальный способ заставить россиян отказаться от iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии