Netflix показала трейлер сериала «Джентльмены» от Гая Ричи

Фархад
Gentlemen

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Джентельмены», действие которого разворачивается в мире оригинальной картины Гая Ричи.

Сериал представит новых персонажей, включая Тео Джеймс в роли герцога Холстедского, Рэя Уинстона в роли основателя подпольной империи Бобби Гласса и многих других. Гай Ричи выступает в качестве создателя, соавтора сценария, исполнительного продюсера и режиссёра первых двух эпизодов.



«В «Джентльменах» Эдди Хорниман (Тео Джеймс) внезапно унаследовал огромное загородное поместье своего отца, но позже обнаружил, что оно является частью подпольной империи Гласса. Решив вырвать свою семью из когтей преступного мира, Эдди пытается сыграть с гангстерами в их собственную игру. Однако по мере того, как он погружается в мир преступности, он начинает испытывать к нему страсть», — говорится в описании сериала.

В актерский состав сериала также вошли: Дэниел Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Джанкарло Эспозито, Шанель Крессвелл, Майкл Ву и многие другие.

Премьера сериала «Джентльмены» состоится на Netflix в марте 2024 года.

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Источник:
Variety
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