Apple выпустила новую прошивку для Apple Pencil. Да, теперь придётся обновлять и стилусы

Фархад
Apple Pencil

Вместе с новыми бета-версиями iOS 17.2 и macOS 14.2 компания Apple выпустила первое обновление прошивки для недавно вышедшего Apple Pencil с портом USB-C.

Разработчик под ником aaronp613 обнаружил на серверах компании новую прошивку с номером версии 10M5164. К сожаления, производитель не сообщает, какие функции, исправления или улучшения содержит эта версия ПО.

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Обновить стилус по воздуху нельзя — его нужно подключать кабелем USB-C к совместимому iPad.
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Источник:
aaronp613
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