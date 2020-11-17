Обзор Hisense 55U7QF

Какими-то их продуктами вы уже пользуетесь, какие-то хотели бы купить, сами того не подозревая, а может, решите присмотреться к ним после этой статьи. В чем дело? Рассказываю. Toshiba, Sharp, Gorenje, Asko — все это Hisense.



В отличие от Китая, где это один из крупнейших производителей бытовой техники, в России компания Hisense не очень известна. Однако напрасно. За последние несколько лет им удалось провести несколько крупных слияний и мощнейше прокачать как свою технологическую базу, так и портфолио брендов с прицелом именно не международный рынок. Например, в 2017 году они купили телевизионное подразделение Toshiba, серьезно укрепив положение в этом направлении, а еще им принадлежат права на Sharp. Приобретение словенской Gorenje позволило занять отличные позиции в среднем ценовом сегменте мелкой бытовой техники, холодильников, приборов для ухода за бельем и для приготовления пищи — и все это с нескучным дизайном, в частности разработанным с Ora-Ito, Karim Rashid, Philippe Starck. А в премиальном сегменте и профессиональной технике Hisense закрепилась после покупки шведской Asko. В конечном счете, компании удалось объединить собственные разработки с европейскими и азиатскими производителями бытовой техники, получить возможность продавать огромнейший ассортимент товаров практически во всех возможных категориях и закрыть разные ценовые сегменты.

У бренда Hisense телевизоры — это одно из основных направлений (и кстати, сейчас это четвертый в мире производитель). На текущий момент линейка этих продуктов представлена 59 моделями, начиная бюджетными «кухонными» решениями с небольшой диагональю и заканчивая редким форматом ультракороткофокусного лазерного телевизора с диагональю 100 дюймов. А из интересных новинок стоит обратить внимание на флагманские для Hisense телевизоры серии U7QF (посмотрите их в Hisense Store на AliExpress), представленные диагоналями 50 и 55 дюймов. Важно сразу отметить, что «флагманские» они по своему оснащению, но не по цене. Чаще всего телевизоры-конкуренты с набором таких же технологических решений стоят заметно дороже, но мы же берем ТВ ради изображения, а не логотипа на корпусе? Рассказываю, что же интересного предлагает покупателям 55 дюймовый Hisense U7QF при цене около 50 тысяч рублей.

В плане дизайна и продуктовой эстетики Hisense 55U7QF соответствует трендам. Этот телевизор получил единую монолитную ножку, очень тонкую рамку вокруг экрана и металлическую несущую заднюю крышку корпуса. По бокам и сверху рамка черного цвета, что делает ее еще менее заметной, снизу она серебристая и визуально перекликается с подставкой. В совокупности все выглядит отлично.











Пульт классический. Возможно, выглядит он скучнее Самсунга и Сяоми с их футуристичными вариантами без цифрового блока, зато со всем задачами справляется как положено. Дизайн строгий и лаконичный, ставка сделана на тонкий силуэт, прямые линии и плотную компоновку кнопок. Для навигации используется ромбовидный джойстик, за быстрый доступ к приложениям типа YouTube и Netflix отвечает нижний блок из четырех клавиш, цифровой блок кнопок на месте. В общем, пульт в Hisense 55U7QF — это удобная классика, к которой не нужно долго привыкать и разбираться с управлением. А кто захочет более современных решений — смогут командовать телевизором со смартфона, используя фирменное приложение.

Любопытная ситуация с экраном телевизора и качеством изображения. В Hisense 55U7QF используется 55-дюймовая 4K матрица, изготовленная по технологии MVA. Она проигрывает IPS экранам в углах обзора (при сильном отклонении по горизонтали картинка затемняется), но лишена такой проблемы при вертикальных отклонениях, так что телевизор без проблем можно подвешивать на стену. Зато относительно телевизоров в том же ценовом сегменте с IPS экранами Hisense в разы выигрывает по показателям яркости и контрастности. К тому же, 55U7QF получил практически идеальную заводскую калибровку баланса белого и демонстрирует точнейшую цветопередачу. А еще важно отметить, что в телевизоре используется Full Array Local Dimming – технология локального затемнения, которая делит всю заднюю подсветку на зоны и изменяет яркость подсветки каждой из них индивидуально в зависимости от того, какое изображение находится именно в этой зоне. Как следствие, значительно повышается детализация темных и светлых участков, а изображение на экране выглядит намного лучше, чем при использовании подсветки только по периметру. Последний важный момент про аппаратную часть дисплея — использование в Hisense 55U7QF так называемых квантовых точек, что дает более чистый белый цвет и повышает точность цветопередачи.

Программно за качество изображения отвечает процессор Hi-View Engine с набором фирменных алгоритмов Hisense: Local Dimming и Ultra Dimming для повышения контрастности, Ultra Colour Enhancer отвечает за улучшение цветопередачи, Noise Reduction и Super Resolution дают повышение четкости, а Smooth Motion работает над точностью динамичных сцен. Кроме того, технология Hisense 4K AI Upscaler повышает качество изображения FullHD видео, приближая его к 4K контенту за счет использования алгоритмов машинного обучения. А еще из приятных фишек тут есть датчик освещенности, который настраивает яркость подсветки в зависимости от окружающего освещения. В итоге по совокупности характеристик Hisense 55U7QF демонстрирует очень качественное изображение любого контента, а также круто работает для игр.





С набором разъемов порядок: предусмотрен интерфейс CI+ V1.4, четыре HDMI 2.0 ARC, пара USB, оптический аудиовыход, аудиовход, композитный вход, порт Ethernet RJ45. За беспроводные подключения отвечают двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac,(2.4ГГц and 5ГГц) и модуль Bluetooth. В плане поддержки форматов телевизор практически всеядный. Для видео заявлены .AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .OGM; аудио представлены форматами .wma, .wmv, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav), изображения открываются в .jpeg, .bmp, .PNG, .GIF, .mpo. Как и у многих, не работает divx/xvid из-за того, что это устаревший и почти не используемый формат, за который нужно платить лишние лицензионные отчисления. А вот новейший .webm с видео кодеком VP9 поддерживаются, что на практике означает возможность просмотра 4K видео на YouTube.







В плане звука ситуация следующая: Hisense 55U7QF оснащён двумя динамиками по 10 Вт с поддержкой DTS Virtual:X, Dolby Audio и Dolby Atmos. Это распространённая конфигурация в таком ценовом сегменте. Звук хороший, запас громкости достаточный. При апгрейде со старых моделей прирост качества будет ощутимый и должен произвести впечатление. Не слишком требовательным пользователям понравится. Тем не менее, для фильмов и игр не лишним будет подумать об использовании внешней акустики, например, саундбара.







Hisense 55U7QF работает под управлением фирменной операционной системы VIDAA 4.0, по сути представляющей собой адаптированный под телевизоры Linux. О вычислительных комплектующих известно, что используется тайваньский четырёхъядерный процессор MStar MSD6886, под пользовательские данные (а по сути это установка приложений) отведено 4 ГБ памяти. Бояться неизвестной операционной системы не стоит, все нужное по меркам смарт-ТВ у Hisense присутствует. Okko, ivi, Megogo, TVZavr, Амедиатека, SPB TV, Peers TV, Netflix, YouTube, видео VK и Одноклассников — все это либо доступно из коробки, либо для скачивания из магазина приложений. Также для Hisense 55U7QF доступны и просто полезные приложения типа погоды или простенькие игры, предустановлен довольно удобный браузер. Отдельно хочу отметить быстродействие системы и отзывчивость интерфейса. По сравнению с некоторыми моделями на Android TV и других операционках VIDAA просто летает. Ну, а поскольку у нее отличное быстродействие и доступно много популярного софта — чего еще хотеть от смарт ТВ?

В итоге при относительно низкой цене около 50 тысяч рублей в официальной рознице Hisense 55U7QF обладает набором технологий и качеством изображения, которые обычно встречаются в намного более дорогих моделях. В частности, это локальная подсветка, высокая контрастность и яркость, квантовые точки, обилие алгоритмов программного повышения качества картинки, отличная заводская калибровка. Кроме того, у телевизора привлекательный дизайн, удобный пульт, есть возможность управления со смартфона и шустрая операционная система, для которой можно найти все нужные приложения.





