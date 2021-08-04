Каким должен быть большой телевизор? Прежде всего, универсальным. Это одно из самых дорогих устройств в квартире, а используют его при самых разных сценариях: просмотра кино в темноте, при дневном солнечном свете, для воспроизведения музыки и консольных игр. Соответственно, и требования к нему высокие.
К нам на обзор попал Hisense A7 55. Бренд популярен на торговых площадках, вроде AliExpress и Ozon. Это как раз телевизор для спальни, гостиной и подобных локаций, где нужен большой экран. Рассказываем, как он себя проявил.
Дизайн
Пропорции экрана стандартные — 16:9. Параметры корпуса — 1230×250×768 мм. Телевизор вполне тонкий, смотрится современно и аккуратно. Рамка тончайшая, ее цвет — глянцевый черный.
Ножка единая монолитная, хотя с первого взгляда кажется, что их две. Она тонкая, цвет — черный глянцевый. Прикрепляется к телевизору с помощью шурупов, которые вкручиваются крестовой отверткой. Вес телевизора с подставкой — 13 кг. С учетом габаритов, 55-дюймовый телевизор желательно устанавливать вдвоем, чтобы не опрокинуть его и не повредить экран или корпус.
Экран
Я поставил телевизор в гостиной. Это локация, где он будет использоваться при любых условиях освещенности: утром при дневном свете, вечером при искусственном и ночью без света или с ночником.
В итоге телевизор проявил себя с лучшей стороны. Вечерами я смотрел сериалы без естественного и искусственного освещения, картинка радовала объемностью и цветопередачей.
Днем же с открытыми окнами изображение по-прежнему было хорошо видно. Пиковая яркость составляет 350 нит, этого достаточно, чтобы с удобством смотреть телевизор при высоком уровне освещенности. Причем, с любого ракурса. Угол обзора экрана составляет 178 градусов.
- тут применяется технология Smooth Motion для оптимизации динамичных изображений — так подвижная картинка с множеством мелких объектов не теряет четкость, например, сцена катания на сноуборде
- добавлен игровой режим с низкой задержкой входного сигнала (ALLM). Он активируется автоматически, когда обнаруживает сигнал с игрового устройства. Это помогает минимизировать задержку ввода, чтобы вы могли наслаждаться плавной игрой
- установлен HDMI 2.1 для максимальной совместимости с консолями последнего поколения — PlayStation 5 и Xbox One X
Звук
В Hisense A7 55 этот момент учтен. Здесь одновременно работает несколько динамиков, каждый со своим индивидуальным звуком. Он доставляется в каждый уголок вашей комнаты, создавая трехмерное кинематографическое звучание. Более чистое звучание позволяет вам услышать даже дыхание актеров или шелест развевающихся волос. Для усиления объема добавлена технология Dolby Atmos.
Телевизор я смотрел в двух местах — по центру комнаты на диване или в рабочем кресле в углу. Звук одинаково объемный и четкий вне зависимости от того, в какой части комнаты вы находитесь. Больше всего мне нравится, как динамики издают звуки природных стихий. Вода, огонь, ветер — возникает чувство, что ты погружаешься в сюжет.
Кроме того, телевизор у меня работал и в качестве аудиоколонки. Забегая наперед, скажу, что Hisense A7 55 вполне ее заменяет. Я включал музыку на нем и ходил по всей квартире — звук хорошо было слышно даже на кухне за бетонной станой, а в самой комнате, где он находился, музыка была объемной и четкой.
Программное обеспечение
Из удобных возможностей — список кино для продолжения просмотра. Система запоминает, на каком моменте вы остановились, и предлагает продолжить с него же.
Поддерживается голосовое управление. Не нужно нажимать кнопки и подключать сторонние устройства, вроде телефона. Достаточно просто попросить VIDAA включить фильм, музыку или сказать погоду.
Итог
Hisense A7 55 — оптимальный телевизор для гостиной по соотношению цены и качества. Он стоит дешевле 50 000 рублей, и за эти деньги вы получаете устройство с качественными экраном и звуком.
Его можно использовать для консолей, просмотра кино и музыки — любых развлечений. При каждом сценарии он отвечает минимальным требованиям к характеристикам и возможностям. Картинка будет четкой, плавной и без задержек, а звучание объемным.
55 дюймов, HDR 10, HDMI 2.1 — с этими характеристиками он идеально подойдет для просмотра современного кино в онлайн-кинотеатрах и консолей. В общем, модель работает почти без ограничений, а переплачивать за нее не придется.
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