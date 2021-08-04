

Каким должен быть большой телевизор? Прежде всего, универсальным. Это одно из самых дорогих устройств в квартире, а используют его при самых разных сценариях: просмотра кино в темноте, при дневном солнечном свете, для воспроизведения музыки и консольных игр. Соответственно, и требования к нему высокие.



К нам на обзор попал Hisense A7 55. Бренд популярен на торговых площадках, вроде AliExpress и Ozon. Это как раз телевизор для спальни, гостиной и подобных локаций, где нужен большой экран. Рассказываем, как он себя проявил.

Дизайн









Экран



















тут применяется технология Smooth Motion для оптимизации динамичных изображений — так подвижная картинка с множеством мелких объектов не теряет четкость, например, сцена катания на сноуборде

добавлен игровой режим с низкой задержкой входного сигнала (ALLM). Он активируется автоматически, когда обнаруживает сигнал с игрового устройства. Это помогает минимизировать задержку ввода, чтобы вы могли наслаждаться плавной игрой

установлен HDMI 2.1 для максимальной совместимости с консолями последнего поколения — PlayStation 5 и Xbox One X

Звук





Программное обеспечение

Hisense A7 продается в четырех вариантах диагонали экрана: 43, 50, 55 и 65 дюйма. Нам досталась версия на 55 дюймов. Идеальное расстояние от пользователя до экрана ТВ — это когда дисплей занимает 40% обозримого пространства. Оно высчитывается по формуле: диагональ экрана х 1,2. 55 х 1,2 = 66 дюйма или 1,7 метра.Пропорции экрана стандартные — 16:9. Параметры корпуса — 1230×250×768 мм. Телевизор вполне тонкий, смотрится современно и аккуратно. Рамка тончайшая, ее цвет — глянцевый черный.Ножка единая монолитная, хотя с первого взгляда кажется, что их две. Она тонкая, цвет — черный глянцевый. Прикрепляется к телевизору с помощью шурупов, которые вкручиваются крестовой отверткой. Вес телевизора с подставкой — 13 кг. С учетом габаритов, 55-дюймовый телевизор желательно устанавливать вдвоем, чтобы не опрокинуть его и не повредить экран или корпус.Телевизор с экраном 55 дюймов предназначен для просторных помещений, где расстояние от дисплея до пользователя составляет минимум два метра. Эти же телевизоры должны быть более универсальными относительно кухонных, потому что сценариев их применения в разы больше, о чем я вам сейчас расскажу.Я поставил телевизор в гостиной. Это локация, где он будет использоваться при любых условиях освещенности: утром при дневном свете, вечером при искусственном и ночью без света или с ночником.При низкой освещенности важно, чтобы картинка была максимально красочной, цветопередача наиболее точной, а яркость высокой — если при дневном свете дефекты не так заметны, то в темноте в глаза бросается любое искажение. Днем же с естественной освещенностью важны высокие параметры яркости и контрастности, чтобы изображение было хорошо видно.В итоге телевизор проявил себя с лучшей стороны. Вечерами я смотрел сериалы без естественного и искусственного освещения, картинка радовала объемностью и цветопередачей.Это объясняется технически. Тут поддерживается второй по совершенству стандарт HDR10, а для большей объемности применяется подсветка с технологией Ultra Dimming — она позволяет затемнять конкретные зоны на аппаратном уровне, в итоге картинка получается более глубокой. Для улучшения контрастности применяется технология Depth Enhancer, что также позволяет создать более объемное изображение. Картинка четкая, максимальное разрешение экрана — 3840×2160 пикселей.Днем же с открытыми окнами изображение по-прежнему было хорошо видно. Пиковая яркость составляет 350 нит, этого достаточно, чтобы с удобством смотреть телевизор при высоком уровне освещенности. Причем, с любого ракурса. Угол обзора экрана составляет 178 градусов.Hisense A7 55 также понравится геймерам по трем причинам:Частота обновления стандартная — 60 Гц. Экран имеет сертификат TUV Rheinland. Это значит, что он эффективно защищает зрение от вредных для наших глаз ультрафиолетовых лучей.Звук — второй по значимости момент после экрана у телевизора для гостиной. Здесь важно, чтобы динамики были громкими, и звук распространялся по всему помещению, а сам он должен быть объемным и трехмерным, чтобы создавался эффект присутствия.В Hisense A7 55 этот момент учтен. Здесь одновременно работает несколько динамиков, каждый со своим индивидуальным звуком. Он доставляется в каждый уголок вашей комнаты, создавая трехмерное кинематографическое звучание. Более чистое звучание позволяет вам услышать даже дыхание актеров или шелест развевающихся волос. Для усиления объема добавлена технология Dolby Atmos.Телевизор я смотрел в двух местах — по центру комнаты на диване или в рабочем кресле в углу. Звук одинаково объемный и четкий вне зависимости от того, в какой части комнаты вы находитесь. Больше всего мне нравится, как динамики издают звуки природных стихий. Вода, огонь, ветер — возникает чувство, что ты погружаешься в сюжет.Кроме того, телевизор у меня работал и в качестве аудиоколонки. Забегая наперед, скажу, что Hisense A7 55 вполне ее заменяет. Я включал музыку на нем и ходил по всей квартире — звук хорошо было слышно даже на кухне за бетонной станой, а в самой комнате, где он находился, музыка была объемной и четкой.