Линейка Harman Kardon Citation несколько лет назад стала одной из самых ярких премьер выставки IFA в сегменте домашнего аудио. Она заняла практически пустовавшую нишу продуктов класса middle+, чьи покупатели предъявляют требования, выходящие за рамки одного только качественного звука. Citation — вариант для тех, кому очень важна эстетика продуктов, но при этом нет желания или возможности тратить огромные деньги на продукты класса Hi-End или дорогостоящие скандинавские марки. На текущий момент, Harman Kardon Citation — один из лучших вариантов для тех, кто любит окружать себя дорогими вещами или предпочитает красивые интерьерные решения и готов в них вкладываться. И я все чаще замечаю у друзей, знакомых, либо просто где-то в поле зрения продукты линейки Citation.За примерами далеко ходить не надо. Денис Селезнев , гендир Айгайдс, влюбился в «башенки» Citation с момента берлинской премьеры и добыл их себе сразу после появления в России. Кстати, по ссылке можно прочитать об этих продуктах подробнее. А теперь он дополнил свою домашнюю аудиосистему компактным саундбаром Harman Kardon Citation MultiBeam 700 и сабвуфером Citation Sub S. Другая моя знакомая тоже выбрала эту линейку, в процессе работы с дизайнером над интерьером новой квартиры: в ее кухне-гостиной, например, зона развлечений с Citation Tower соседствует с премиальным кухонным гарнитуром Hamilton. Продукты Citation, как показатель роскоши, можно увидеть и в корейской дораме Пентхаус, шоураннеры используют узнаваемые «башенки» в интерьерах апартаментов местной элиты.Важное преимущество линейки Citation еще и в том, что она состоит из достаточно большого количества комбинируемых между собой продуктов. А значит, позволяет выбирать акустические решения в зависимости от бюджета или особенностей помещения. В частности, главный герой этого текста, Harman Kardon Citation MultiBeam 700, появился чуть позже первого «полноразмерного» саундбара линейки и оптимально подходит для небольших помещений, либо к телевизорам с диагональю до 55 дюймов. Ну, или просто для людей, кто хочет видеть в своей квартире красивый продукт высокого класса и с отличной функциональностью, но при этом не располагает слишком большим бюджетом.Harman Kardon Citation MultiBeam 700 относится к категории мультирум-решений. Звуковую панель можно использовать как самостоятельное устройство, дополнить компактным сабвуфером Citation Sub S для получения 5.1, или сделать центром управления полноценной системой домашнего кинотеатра с тыловыми каналами Citation Surround и фронтальными Citation Tower, объединив их в одну сеть по беспроводному протоколу WiSa. Мы протестировали саундбар в трех конфигурациях: как самостоятельное устройство, с сабвуфером, а также с Citation Tower. Вероятно, в перспективе Денис добавит в свою аудиосистему еще и тыловые колонки, но пока пришлось без этого обойтись. В любом случае MultiBeam 700 показал себя с наилучшей стороны. Даже если взять только саундбар, скачок в качестве звука относительно телевизионных динамиков получится огромным, и покупка полностью себя оправдает.Фирменный звук Harman на месте: звуковая панель отлично показывает себя при просмотре фильмов, в играх и для прослушивания музыки. Мощность составляет 210 Вт RMS, внутри находится 5 x 50 мм НЧ-динамика и 2 x 25 мм ВЧ-динамика. У беспроводного саба мощность составляет 100 Вт RMS с одним динамиком 152 мм. Для подключения саундбара используется HDMI ARC или оптические порты, остальные продукты линейки работают без проводов по фирменному протоколу связи. Что же касается дизайна, все продукты линейки обыгрывают концепцию скандинавского минимализма. Основной цвет отделки — серый, с использованием премиального акустического текстиля европейской студии Kvadrat.Важная особенность всей линейки Harman Kardon Citation — эта акустика умная. В Harman Kardon Citation MultiBeam 700 есть AirPlay и Chromecast, поддержка более 300 сервисов с потоковой музыкой, удобное управление со смартфона или планшета, встроенный Google Ассистент для управления голосом. Впрочем, при этом на корпусе также есть цветной дисплей с доступом к основным настройкам и функциям. Как следствие, вы получаете полную свободу в управлении: пульт, смартфон, голос или дисплей на корпусе саундбара. А благодаря интеграции в Google Home, также появляется возможность управлять голосом устройствами умного дома.В итоге саундбар Harman Kardon Citation MultiBeam 700 и сабвуфер Citation Sub S стали отличным расширением линейки и выгодным предложением в среднем ценовом сегменте. Они выглядят красиво, но не заставляют платить баснословные деньги за дизайн, отлично звучат и впечатляюще повышают качество домашних развлечений, идеально вписываются в систему мультирум при покупке других устройств Citation, при необходимости позволяют выстроить полноценную многоканальную систему, а также обладают всеми актуальными сейчас технологиями для стриминга и умного дома.