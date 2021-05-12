На прошлой неделе мы видели два ролика с YouTube-канала Atnarr Tech, в которых мобильная операционная система от компании Huawei сравнивалась с разработками Google и Apple, причём не пользу последних. Сейчас появилось ещё одно видео от того же источника, и в нём показано сравнение работы смартфона Huawei Mate 40 Pro с HarmonyOS 2.0 и одного из актуальных флагманов Xiaomi с фирменной оболочкой MIUI 12.5 на базе Android.
HarmonyOS по скорости работы и запуска приложений сильно опережает MIUI:
На смартфоне Huawei установлена третья бета-версия HarmonyOS 2.0 для разработчиков, а в аппарате Xiaomi используется новейшая стабильная сборка MIUI. Можно предположить, что релизная версия HarmonyOS 2.0 покажет ещё более впечатляющие результаты.
Но уже сейчас HarmonyOS достаточно хорошо оптимизирована для «железа» Huawei, что можно оценить по работе камеры в Huawei Mate 40 Pro. Эта камера поддерживает съёмку slomo-видео со скоростью захвата 3840 кадров в секунду, и замедленное изображение получается намного более детализированным и чётким, чем у Xiaomi Mi 11 Ultra и Honor V40.
На канале Atnarr Tech также появилось видео, в котором утверждается, что HarmonyOS 2.0 можно будет установить на некоторые модели смартфонов Honor, в том числе из линейки Honor 30, а в дальнейшем эта операционная система станет доступна смартфонам Huawei средней ценовой категории.
И ещё один важный момент — с HarmonyOS соместимы сервисы и приложения Google. Благодаря этому, на смартфонах Huawei и Honor можно будет без эмулятора запускать YouTube, Карты Google, Play Маркет, а также любые приложения и игры, в которых задействованы Google Mobile Services. Компания Huawei по-прежнему находится под санкциями в США и не может лицензировать Android со встроенными сервисами Google, но поскольку HarmonyOS позиционируется как её собственная операционная система, а не Android, она смогла обойти это ограничение с помощью каких-то сложных технических решений.
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HarmonyOS по скорости работы и запуска приложений сильно опережает MIUI:
На смартфоне Huawei установлена третья бета-версия HarmonyOS 2.0 для разработчиков, а в аппарате Xiaomi используется новейшая стабильная сборка MIUI. Можно предположить, что релизная версия HarmonyOS 2.0 покажет ещё более впечатляющие результаты.
Но уже сейчас HarmonyOS достаточно хорошо оптимизирована для «железа» Huawei, что можно оценить по работе камеры в Huawei Mate 40 Pro. Эта камера поддерживает съёмку slomo-видео со скоростью захвата 3840 кадров в секунду, и замедленное изображение получается намного более детализированным и чётким, чем у Xiaomi Mi 11 Ultra и Honor V40.
На канале Atnarr Tech также появилось видео, в котором утверждается, что HarmonyOS 2.0 можно будет установить на некоторые модели смартфонов Honor, в том числе из линейки Honor 30, а в дальнейшем эта операционная система станет доступна смартфонам Huawei средней ценовой категории.
И ещё один важный момент — с HarmonyOS соместимы сервисы и приложения Google. Благодаря этому, на смартфонах Huawei и Honor можно будет без эмулятора запускать YouTube, Карты Google, Play Маркет, а также любые приложения и игры, в которых задействованы Google Mobile Services. Компания Huawei по-прежнему находится под санкциями в США и не может лицензировать Android со встроенными сервисами Google, но поскольку HarmonyOS позиционируется как её собственная операционная система, а не Android, она смогла обойти это ограничение с помощью каких-то сложных технических решений.
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Что-то вообще не заметно!
Более того, в гугле куча гугловых наворотов связанных с безопастностью и сбором телеметрии. В Harmony они это все выпилили и свою телеметрию не добавили. А как наберет популярность, они включат телеметрию и все так-же будет тормозить!
Ещё как заметно, кому Huawei "занёс"