





Шум повсеместно присутствует в нашей жизни, оказывая негативное влияние на отдых, учебу и работу. Причем зачастую мы сами становимся инициаторами шумового загрязнения, включая стиральные машины, пылесосы, фены, а также электрические зубные щетки. Полностью избавиться от этого невозможно (ну кто откажется от всех благ цивилизации?), однако в наших силах сократить количество шумных приборов.На текущий момент большинство зубных щеток издают звуки, превышающие 60 дБ, что доставляет существенный дискомфорт при использовании. И даже такие бренды как Philips и Oral-B не смогли предложить пользователям технологический прорыв в решении проблемы шума своих продуктов. Одной из ключевых особенностей щетки Oral-B iO 9 заявлен тихий мотор, но даже его звук превышает 65 дБ.Исследования показывают, что именно шум электрической зубной щетки стал одной из главных причин, по которой люди отказываются ими пользоваться.В Oclean захотели решить проблему отрасли и выпустить электрическую зубную щетку, которая не будет добавлять дискомфорт в жизнь людей. Для этого инженеры компании разработали ультра-тихую щетку Oclean Air 2 с отключением звука. В ней используется уникальный ультразвуковой бесщеточный мотор для подавления шума и добавлена оригинальная технология ультразвукового шумоподавления WhisperClean.При частоте 20000 Гц издаваемые звуки оказываются за пределами чувствительности человеческого уха. Сертификация CNAS professional noise test показывает, что пиковая громкость щетки равна всего 45 дБ (чуть громче звука пролетающего комара), а в лабораторных тестах зафиксирована громкость менее 36 дБ. Это рекорд для электрических зубных щеток. По отзывам пользователей, на расстоянии около одного метра практически невозможно услышать звук работы Oclean Air 2.Таким образом, благодаря Air2 электрическая зубная щетка становится действительно бесшумным гаджетом, который обеспечивает комфорт покупателям. А пользователи, в свою очередь, называют ее самой тихой в мире.