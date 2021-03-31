Xiaomi Mi Mix Fold

На этой неделе компания Xiaomi представила первый в своей истории складной смартфон Mi Mix Fold. К сожалению, он не избавлен от недостатка, который есть у его конкурентов — складка посередине складывающегося пополам экрана по-прежнему очень хорошо видна.

Xiaomi уже принимает предзаказы на эту новинку, а первые покупатели начнут получать её с 16 апреля, причём компания отчиталась о большом спросе, якобы вся первая партия устройств уже зарезервирована.

Судя по живым фотографиям Mi Mix Fold, у этого экрана примерно такая же заметная складка, как у Samsung Galaxy Fold, что неудивительно, ведь в обеих моделях используются гибкие AMOLED-экраны производства Samsung Display. Samsung перешла на полимерное стекло для защиты экрана, и такое же покрытие, вероятно, используется в Xiaomi Mi Mix Fold. По своим свойствам оно близко к пластику, но намного лучше противостоит царапинам и может многократно сгибаться без повреждений.
На промо-фотографиях складку на экране, конечно же, не видно, ведь это явно не то, что хотел бы показать производитель. По всей видимости, сейчас не существует технологий, которые бы позволили полностью избавиться от такого неприятного артефакта.


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