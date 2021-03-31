На этой неделе компания Xiaomi представила первый в своей истории складной смартфон Mi Mix Fold. К сожалению, он не избавлен от недостатка, который есть у его конкурентов — складка посередине складывающегося пополам экрана по-прежнему очень хорошо видна.
Xiaomi уже принимает предзаказы на эту новинку, а первые покупатели начнут получать её с 16 апреля, причём компания отчиталась о большом спросе, якобы вся первая партия устройств уже зарезервирована.
Судя по живым фотографиям Mi Mix Fold, у этого экрана примерно такая же заметная складка, как у Samsung Galaxy Fold, что неудивительно, ведь в обеих моделях используются гибкие AMOLED-экраны производства Samsung Display. Samsung перешла на полимерное стекло для защиты экрана, и такое же покрытие, вероятно, используется в Xiaomi Mi Mix Fold. По своим свойствам оно близко к пластику, но намного лучше противостоит царапинам и может многократно сгибаться без повреждений.
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не мешает и зря столько критики, это действительно замечательно!