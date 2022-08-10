Ficihp

Появилась механическая клавиатура со встроенным сенсорным 12-дюймовым экраном. Интересное и необычное решение

Георгий
Ficihp Keyboard

Судя по всему, Apple решила отказаться от сенсорной панели Touch Bar в MacBook насовсем. Тем не менее другие производители решили прокачать эту идею и сделать немного лучше. К примеру, новый бренд Ficihp оснастил свою клавиатуру встроенным 12-дюймовым дисплеем.

На первый взгляд может показаться, что новинка представляет собой некий гибрид ноутбука и планшета. На самом деле само по себе это устройство бесполезно. Клавиатура работает по проводу и полностью раскрывает свою функциональность при подключении к компьютеру или мобильному устройству, у которого есть поддержка работы со внешними дисплеями.



Ficihp Keyboard — это механическая клавиатура с 71 клавишей и RGB-подсветкой. Диагональ встроенного дисплея составляет 12,6 дюйма с разрешением 1920×515. Экран может работать в качестве дополнительного для настольного ПК или ноутбука. Пользователи смогут выводить на него различные приложения или панели инструментов на свое усмотрение. Один из самых заманчивых сценариев — выводить на дисплей ярлыки наиболее часто используемых инструментов в Photoshop или Lightroom.



В ролике производитель предложил еще несколько полезных вариантов использования Ficihp Keyboard. К примеру, можно задействовать экран для создания заметок, оставив основной дисплей для отображения всех участников видеоконференции. Помимо этого туда можно выводить ленты наиболее часто используемых соцсетей.


Клавиатура оснащается подсветкой с регулируемой яркостью. Есть 15 встроенных шаблонов. Конструкция клавиш позволяет их заменять в случае необходимости.

Ficihp Keyboard

Для подключения Ficihp Keyboard к устройству используется порт USB-C. Как говорится, «на бумаге» всё звучит очень интересно. Есть у клавиатуры один весомый недостаток — цена. Стоимость новинки составляет 390 долларов.
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Комментарии

Mers
+4053
Mers
Нужно было экран сделать немножко под углом, для большего удобства.
50 минут назад
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