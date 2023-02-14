Представлен умный туалет для домашних питомцев. От него не пахнет!





Компания Xiaomi анонсировала очередную новинку для умного дома — Xiaowan Intelligent Automatic Cat Litter Box. Это туалет для домашних питомцев, который можно размещать даже в жилой комнате, поскольку он гигиеничный и устраняет неприятные запахи.Этот туалет избавляет владельца кошки, собаки и других домашних животных от необходимости чистить лоток каждый раз после того, как питомец сходил по-маленькому или по-большому. Очищать его нужно примерно раз в две недели.Туалет обладает контейнером объёмом 8,6 литра. Физиологические выделения проходят через специальные фильтры, после чего содержимое дезинфицируется и ароматизируется для истребления бактерий и нейтрализации неприятных запахов.Туалет управляется со смартфона, в мобильное приложение придёт уведомление, когда необходимо его очистить. Также предусмотрен мониторинг испражнений, специальная система анализирует мочу и кал, чтобы оповестить о возможных проблемах со здоровьем животного.Этот туалет продаётся в Китае за 1499 юаней, что составляет примерно 16 200 рублей по текущему курсу. Не исключено, что реселлеры Xiaomi или сама компания скоро начнут продавать новинку на AliExpress, где довольно популярны подобные товары.