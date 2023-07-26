Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch 6 и Watch 6 Classic

Watch 6 (40 мм) — 25 990 рублей

Watch 6 (44 мм) — 28 490 рублей

Watch 6 Classic (43 мм) — 34 990 рублей

Watch 6 Classic (47 мм) — 36 990 рублей

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Компания Samsung анонсировала на презентации Galaxy Unpacked две новые модели смарт-часов. Новинки называются Galaxy Watch 6 и Watch 6 Classic.К часам вернулся вращающийся безель, которого не было у прошлогодних моделей. С его помощью можно управлять интерфейсом и приложениями.Обе модели получили круглый циферблат и выпускаются в двух версиях — стандартной и уменьшенной (Galaxy Watch 6 — 44 и 40 мм, Watch 6 Classic — 47 и 43 мм). Внутри находится процессор Exynos W930 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ, сенсор для измерения пульса, ЭКГ и биоимпедансометрию, датчик температуры тела и GPS-модуль. Ёмкость аккумулятора варьируется в зависимости от модели и размера — от 300 до 425 мАч.Galaxy Watch 6 и Watch 6 Classic стали первыми часами на базе Wear OS 4, причём инженеры Samsung добавили платформе скин с интерфейсом One UI 5. Переход на Wear OS должен увеличить время автономной работы, улучшить совместимость со сторонними циферблатами и обеспечить бэкап данных через облако Google.Galaxy Watch 6 и Watch 6 Classic имеют отличия не только по размеру, но по дизайну. Первая модель выполнена в тёмном корпусе, а вторая в светлом, с более выдающимися креплениями для пинов ремешка.Galaxy Watch 6 будут продаваться за 280 и 300 долларов, а Watch 6 Classic за 350 и 400 долларов в зависимости от размера. В России, по слухам, цены будут такими: