Компания Qualcomm анонсировала выпуск новых процессоров четырёхсотой серии со встроенным 5G модемом. Традиционно чипы этой серии устанавливают в самые доступные смартфоны.
По словам Qualcomm, массовое производство новых процессоров начального уровня начнётся в четвёртом квартале 2020 года, а первые смартфоны с ними появятся в начале 2021. Устройства, оснащённые ими, будут выпускать Motorola, Xiaomi, Oppo и другие компании.
Qualcomm прогнозирует, что в 2022 году будет продано 750 миллионов смартфонов с поддержкой 5G, а в 2023 их продажи достигнут одного миллиарда. Для сравнения: технологии 4G потребовалось четыре года, чтобы смартфоны с её поддержкой достигли продаж на уровне миллиарда штук в год.
Qualcomm ожидает, что появление 5G в дешёвых смартфонах будет способствовать популяризации сетей связи пятого поколения, а это положительно скажется на телекоммуникационном рынке в целом и позволит увеличить продажи более дорогих устройств. На выставке IFA 2020 компания Qualcomm анонсировала выпуск процессоров Snapdragon 8cx Gen 2, которые предназначены для ноутбуков, планшетов и гибридных устройств с поддержкой 5G и постоянным подключением к интернету.
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Не говоря уже о том, что пока нормальная инфраструктура создастся, большинство сменит скорее всего не одно поколение телефонов.
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