По данным отраслевого отчета, продажи PlayStation 4 и Xbox One в США снижаются быстрее, чем ожидалось. Расходы на оборудование снизились на 35 процентов в январе 2020 года по сравнению с тем же периодом год назад.



Также в отчете NPD Group сообщается, что общие расходы на игры в целом, включая аппаратное обеспечение, ПО, аксессуары и видеокарты упали на 26 процентов по сравнению с прошлым годом. Аналитик Niko Partners Дэниел Ахмад отмечает, что продажи консолей PS4 и Xbox One в январе 2020 года значительно ниже, чем PS3 и X360 в январе 2013 года. По его словам, продажи Nintendo Switch остаются на стабильном уровне.



Ахмад объясняет спад продаж «сочетанием различных факторов», включая тот факт, что PS4 и Xbox One «держались в текущих ценовых категориях на протяжении нескольких лет». Также на снижение спроса повлияли ранний анонс PS5 и Xbox Series X с поддержкой обратной совместимости и задержка AAA-проектов таких, как Cyberpunk 2077 и «Одни из нас 2».



Напомним, PlayStation 5 и Xbox Series X выйдут в конце этого года. У Nintendo нет планов по выпуску обновленной модели Switch в 2020 году, компания сосредоточится на продвижении Switch Lite.