11 августа Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked, на котором будет представлено несколько новых устройств. Обычно на этой презентации показывают новую модель Galaxy Note, но в этом году, по данным инсайдеров, её не будет.
Место некогда экспериментальной линейки Galaxy Note заняли складные смартфоны, и у Samsung готовых две новые модели — Galaxy Z Flip3 (мини-раскладушка) и Galaxy Z Fold3 (гибрид смартфона и планшета). Часть их характеристик уже раскрыта.
По данным журналиста Эвана Бласса, в Galaxy Z Flip3 установлен иметь 6,7-дюймовый основной сгибающийся дисплей (как у Z Flip) и 1,9-дюймовый внешний дисплей (у Z Flip был 1,1-дюймовый экран). Фронтальная камера 10-мегапиксельная, а в основной используются два 12-мегапиксельных сенсора. Как и предыдущие смартфоны серии, эта модель выполнена в форм-факторе миниатюрной раскладушки.
Galaxy Z Fold3 получил 7,6-дюймовый сгибающийся экран и 6,2-дюймовый внешний дисплей. Селфи-камер две — 4 Мп внутри и 10 Мп снаружи. В основной камере три датчика по 12 Мп с разным назначением. Для этой модели компания Samsung выпустит различные аксессуары, в том числе чехлы с креплением для стилуса. Стилусов будет два на выбор — S Pen Pro и S Pen Fold Edition, они будут отличаться как внешне, так и по своим возможностям. Ранее в сеть утекли изображения чехла и стилуса для Galaxy Z Fold3.
Эван Бласс также опубликовал промо-изображение новинок. Судя по этому рендеру, смартфоны будут обладать защитой от воды (насколько сильная защита, пока неизвестно).
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Место некогда экспериментальной линейки Galaxy Note заняли складные смартфоны, и у Samsung готовых две новые модели — Galaxy Z Flip3 (мини-раскладушка) и Galaxy Z Fold3 (гибрид смартфона и планшета). Часть их характеристик уже раскрыта.
По данным журналиста Эвана Бласса, в Galaxy Z Flip3 установлен иметь 6,7-дюймовый основной сгибающийся дисплей (как у Z Flip) и 1,9-дюймовый внешний дисплей (у Z Flip был 1,1-дюймовый экран). Фронтальная камера 10-мегапиксельная, а в основной используются два 12-мегапиксельных сенсора. Как и предыдущие смартфоны серии, эта модель выполнена в форм-факторе миниатюрной раскладушки.
Galaxy Z Fold3 получил 7,6-дюймовый сгибающийся экран и 6,2-дюймовый внешний дисплей. Селфи-камер две — 4 Мп внутри и 10 Мп снаружи. В основной камере три датчика по 12 Мп с разным назначением. Для этой модели компания Samsung выпустит различные аксессуары, в том числе чехлы с креплением для стилуса. Стилусов будет два на выбор — S Pen Pro и S Pen Fold Edition, они будут отличаться как внешне, так и по своим возможностям. Ранее в сеть утекли изображения чехла и стилуса для Galaxy Z Fold3.
Эван Бласс также опубликовал промо-изображение новинок. Судя по этому рендеру, смартфоны будут обладать защитой от воды (насколько сильная защита, пока неизвестно).
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru