



Компания Samsung получила патент на смартфон с очень интересным дизайном. Его экран должен вытягиваться, благодаря чему из миниатюрного устройства получается аппарат с большим экраном.



По замыслу Samsung, пользователь сможет менять размер экрана по своему усмотрению. Когда требуется немного места — экран находится в дефолтном состоянии, а когда нужно большое изображение или разместить больше элементов — его можно увеличить.



По своему форм-фактору такой смартфон будет представлять из себя слайдер, то есть нижняя часть устройства может двигаться относительно верхней. Не исключено, что экран сможет фиксироваться не только в минимальном и максимальном размерах, но и промежуточно.



Несомненно, инженерам Samsung придётся столкнуться с несколькими сложными задачами для того, чтобы воплотить в реальность идеи, изложенные в патенте. Прежде всего им необходимо разработать такие материалы матрицы и защиты экрана, которые смогут вытягиваться не повреждаясь. Кроме того, компании нужно предусмотреть изменение разрешения экрана в зависимости от его размеров, а также соответствующую адаптацию интерфейса приложений.



Судя по описанию в патенте, вытягивающийся экран состоит из четырёх компонентов: модуль дисплея, модуль обработки изображения, контроллер изменения размера и механический модуль для изменения размера экрана. Все эти компоненты должны тесно взаимодействовать друг с другом: когда пользователь вытягивает смартфон, изменения габаритов моментально влияют на изображение.



От того, насколько решаемы эти задачи, зависит, выпустит Samsung описанный в патенте смартфон или нет. В настоящее время этот концепт представляется чем-то из области фантастики.



Компания Samsung и раньше экспериментировала с размерами смартфонов: от классических «раскладушек» через слайдеры и до складного смартфона Galaxy Fold. Ожидается, что в начале января Samsung выпустит Galaxy Fold второго поколения, который совершенно не похож на первую модель — его экран складывается не книжкой, а как у классических «раскладушек», которые были популярны в начале нулевых.







В сложенном состоянии этот смартфон обретает квадратную форму, а на миниатюрном дисплее отображается время, уровень заряда аккумулятора и другая информация. В раскрытом виде Galaxy Fold похож на любой другой смартфон. Судя по снимкам, у Galaxy Fold 2 двойная основная камера, фронтальная камера находится в небольшом круглом вырезе, у экрана довольно толстая рамка, а края матрицы сильно закруглены. По слухам, диагональ экрана составляет 6,7 дюйма. Радиус сгиба экрана не виден, и невозможно сказать, заметны ли складки на том месте, где сгибаются две половины экрана. Одной из основных претензий к Galaxy Fold был именно этот момент — из-за конструктивных особенностей посередине экрана присутствует складка.







Galaxy Fold 2 можно будет располагать на столе таким образом, что одна из половин устройства служит в качестве подставки. В этом случае видео выводится лишь на одной из половин экрана, а на другой отображаются элементы управления плеером. Можно предположить, что Samsung адаптирует под подобный сценарий использования и другие приложения.



Galaxy Fold, несмотря на необычный форм-фактор и высокую цену, стал довольно успешным. Компания Samsung недавно сообщила, что с сентября по середине декабря нашёлся миллион желающих приобрести этот смартфон. В России он стоит 159 990 рублей, а купить его можно в официальном интернет-магазине Samsung.







