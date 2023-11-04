Samsung последует примеру Apple и выпустит суперфлагман Galaxy S24 Ultra в титановом корпусе. Но какой ценой?

Фархад
S24
Концепт: TechnizoConcept

Тайваньское отраслевое издание The Elec сообщает, что будущий смартфон Galaxy S24 Ultra станет первым устройством Samsung, в котором будет использоваться титан вместо привычного алюминия. Портал ссылается на источники в цепочке поставок.

Samsung станет третьей компанией, предлагающей более премиальный металл в своём смартфоне. Первыми титановые рамы получили iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а совсем недавно Xiaomi представила спецверсию флагмана Xiaomi 14 Pro Titanium Edition.

По данным The Elec, Samsung рассматривает возможность использования титановых корпусов уже около двух лет, но решение о его коммерциализации было принято недавно. Инсайдеры сообщают, что использование этого металла обойдётся в $100 для каждого девайса, в то время как алюминий стоит всего $20. Возможно, компании придётся повысить конечную стоимость продуктов.

Ожидается, что Samsung представит серию Galaxy S24 в середине января.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+115
lokky
А самсунь сам что-то в состоянии придумать или только тащить у Эпол?))
час назад в 19:12
#
–938
NYX lokky
Да вообще ничего. Ну просто бездари
13 минут назад
#
Dmitriy
+742
Dmitriy
Ни дня без гнусмаса...
49 минут назад
#
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