Samsung последует примеру Apple и выпустит суперфлагман Galaxy S24 Ultra в титановом корпусе. Но какой ценой?

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Тайваньское отраслевое издание The Elec сообщает, что будущий смартфон Galaxy S24 Ultra станет первым устройством Samsung, в котором будет использоваться титан вместо привычного алюминия. Портал ссылается на источники в цепочке поставок.Samsung станет третьей компанией, предлагающей более премиальный металл в своём смартфоне. Первыми титановые рамы получили iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а совсем недавно Xiaomi представила спецверсию флагмана Xiaomi 14 Pro Titanium Edition.По данным The Elec, Samsung рассматривает возможность использования титановых корпусов уже около двух лет, но решение о его коммерциализации было принято недавно. Инсайдеры сообщают, что использование этого металла обойдётся в $100 для каждого девайса, в то время как алюминий стоит всего $20. Возможно, компании придётся повысить конечную стоимость продуктов.Ожидается, что Samsung представит серию Galaxy S24 в середине января.