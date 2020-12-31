





Серия Galaxy S оказалась невероятно популярной, эти устройства по-прежнему остаются одними из самых востребованных смартфонов среди флагманов на Android. За последние несколько лет модельный ряд получил несколько важных изменений.Перед запуском Galaxy S21 компания выпустила новый тизер, в котором решила напомнить историю серии. Всё началось с оригинального Galaxy S в 2010 году. Все последующие модели вносили существенные изменения в модельный ряд. Например, Galaxy S5 получил водонепроницаемость.Внешний вид устройств получил радикальное обновление с выходом Galaxy S6 — их корпус был выполнен из стекла и металла. В Galaxy S7 вернулась защита от погружения в воду, а устройства Galaxy S8 лишились кнопки «Домой» в пользу безрамочности и увеличения площади экрана.Galaxy S10 совершил огромный скачок, удивив всех дисплеем Infinity-O с аккуратным отверстием под фронтальную камеру. Флагманская линейка 2020 года Galaxy S20 принесла значительные обновления камеры.Ожидается, что Samsung представит Galaxy S21 на онлайн-мероприятии, которое состоится 14 января. Если верить предыдущим слухам и утечкам, в обновленный модельный ряд войдут три смартфона: S21, S21+ и S21 Ultra.